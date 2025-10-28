Tijdelijk KLM-contract lijkt oorzaak einde Britse airline

De Britse luchtvaartmaatschappij Eastern Airways heeft faillissementsbescherming aangevraagd terwijl ze in zwaar weer verkeert. Een analist wijst naar het tijdelijke wetlease-contract met KLM dat afliep als oorzaak ervan.

Nog tot maandagmiddag verkocht de airline haar laatste vliegtickets, maar plotseling zette Eastern Airways al haar operaties stop. De Britse luchtvaartautoriteit benadrukte dat reizigers niet naar de luchthaven moesten komen omdat vluchten aan de grond blijven. Verder heeft de airline al haar Embraers en ATR’s teruggebracht naar de respectievelijke leasemaatschappijen.

Het lijkt een ultieme poging om de financiële situatie van de maatschappij nog te redden. Geruchten dat de airline in zwaar weer verkeert, deden al langer de ronde. Met de aanvraag van de faillissementsbescherming krijgt Eastern Airways nog tien dagen om een alternatief voor liquidatie te vinden. Maar, het lijkt erop dat de Britse airline niet meer de lucht ingaat.

KLM

Eastern Airways vloog deze zomer nog als Britse partner van KLM Cityhopper en voerde vluchten uit vanaf Amsterdam naar meerdere Britse bestemmingen als Bristol, Humberside en Leeds. Deze constructie werd in 2024 bedacht nadat de Nederlandse airline te maken kreeg met ernstige krapte in haar vloot. Sindsdien werkten de maatschappijen samen in een wetlease-constructie.

In deze samenwerking verkreeg de Britse luchtvaartmaatschappij een zestal Embraers voor haar overzeese routes. De twee E-170’s en vier E-190’s waren volledig nieuwe toestellen voor Eastern Airways wat zorgde voor een flink aantal extra kosten. Het contract met KLM liep af per eind oktober, met de start van het winterseizoen van 2025. De vliegtuigen stonden hierna vrijwel volledig aan de grond, op een paar chartervluchten na.

Een Britse luchtvaartanalist stelt dat het aangaan van het tijdelijke wetlease-contract met KLM, waarbij meer Embraer-vliegtuigen en crewleden werden ingezet, de oorzaak van de ondergang lijkt te zijn geweest. ‘De hoop is erop gericht dat het personeel gewoon betaald krijgt aan het einde van oktober’, voegt hij er tot slot aan toe.