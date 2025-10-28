Trump stuurt opnieuw bommenwerpers naar Caribisch gebied

Twee B-1B-bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht waren maandag onderweg voor een bijna zestien uur durende vlucht. Het doel van de vlucht was duidelijk: intimidatie.

Rond half zeven ’s ochtends vertrokken ze vanaf de luchtbasis van Grand Forks, gelegen aan de Canadese grens in de noordelijke staat North Dakota. Vanuit de Amerikaanse basis vlogen de bommenwerpers over meerdere Amerikaanse staten richting de Bermudadriehoek. Daarna vlogen ze via de Bahama’s, Turks- en Caicoseilanden boven het Amerikaanse gebied Puerto Rico.

Vervolgens ging de radar uit. Hoewel de B-1B-bommenwerper geen officieel stealthvliegtuig is, beschikt het wel over enkele capaciteiten, waaronder radarabsorberende materialen. Daarmee wist de Amerikaanse luchtmacht enkele uren onduidelijkheid te creëren voor haar tegenstanders. Na een poosje werden de radarsystemen weer aangezet, klaar voor intimidatie.

De twee bommenwerpers bevonden zich op dat moment vlak voor de kust van Venezuela, enkele tientallen kilometers ten zuidoosten van Bonaire. In een rechte lijn vlogen de twee machines van de Amerikaanse luchtmacht enkele honderden kilometers voor de Venezolaanse kust. Dit deden ze uit machtsvertoon en intimidatie van het regime in Caracas.

Na de intimidatiepoging vlogen de twee Amerikaanse bommenwerpers terug naar hun vertrekpunt. Na ruim zestien uur in de lucht landden de machines aan het einde van de dag veilig op de luchtbasis van Grand Forks.

©Flightradar24

Druk

De Amerikaanse intimidatievluchten zijn niet de eerste waarmee Trump komt aanzetten. Een dag eerder vertrok de USS Gerald R. Ford uit de haven van Split, Kroatië onderweg naar de Caraïben. Vorige week lanceerden de Verenigde Staten ook al een tweetal B-1B-bommenwerpers richting Caracas als vervolg op een week eerder, toen enkele B-52’s in een wachtpatroonvlogen voor de kust van Venezuela.

Met de inzet van de toestellen lijkt Washington zijn militaire aanwezigheid in het Caribisch gebied verder uit te breiden. Volgens het Pentagon maken de missies deel uit van een bredere campagne tegen drugssmokkel en maritieme criminaliteit, afkomstig uit Venezuela en Colombia. Met de vluchten zouden de Amerikanen de druk op het regime van Maduro verder op willen voeren.