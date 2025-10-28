Turkije koopt straaljagers: ‘Deze deal is regelrechte fraude’

Turkije heeft een deal gesloten met het Verenigd Koninkrijk over de aankoop van twintig Eurofighter Typhoons. Turkse analisten zijn verbolgen over het geld dat Turkije ervoor neerlegt.

De deal zat er aan te komen nadat ook de Duitsers, als laatste, vorige week bekenden geen strobreed in de weg te zullen leggen. Effectief keurden ze daarmee de verkoop van Eurofighters aan Turkije goed. Dat land is hard op zoek naar straaljagers om gaten in de vloot op te vullen met het oog op de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

Voor de twintig toestellen legt Turkije acht miljard Britse pond (€9,15 miljard) neer. Dat is een uitzonderlijk hoog bedrag vergeleken met de kostprijs inclusief ontwikkelingskosten van de vliegmachines. Per exemplaar ligt de kostprijs op zo’n 117 miljoen dollar (€100,3 miljoen). De Turken betalen per Eurofighter meer dan €400 miljoen, viermaal de kostprijs van een enkel toestel.

De in Istanbul gevestigde veiligheids- en defensieanalist Burak Yildirim noemde het prijskaartje van 8 miljard pond ‘schandalig hoog’ en ‘ongekend’. ‘Ze verkopen vliegtuigen tegen fregatprijzen’, zei Yildirim. ‘Deze deal is regelrechte fraude.’ Het is verder onbekend of munitie, training of reserveonderdelen ook in het pakket zitten.

Koopstorm

De Turken zijn met hun aankoop nog niet tevreden. Ankara praat op dit moment tevens met Oman en Qatar voor een verdere 24 Typhoons, twaalf van elk land. Een ingewijde gaf toe tegenover Reuters Persbureau dat ook deze deal er al snel aan zit te komen. Daarbij zou Turkije de toestellen direct kunnen overnemen, hoewel niet helemaal nieuw, om haar huidige capaciteitsgaten op te vullen.

Bovendien zetten de Amerikanen onlangs de deur open voor Turkije om de F-35 aan te schaffen. De Turken mochten sinds 2020 niet langer straaljagers uit Amerika kopen nadat ze Russische afweersystemen aanschaften. In ruil voor de aankoop van vele Boeing-toestellen en een halt op de import van Russische ruwe olie, keurde Trump de verkoop van F-16’s en F-35’s aan Turkije goed.