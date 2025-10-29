Goed nieuws voor Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft een nieuwe vergunning ontvangen waarmee de openingstijden worden verruimd. Vanaf november mag de luchthaven maximaal tot middernacht openblijven.

Nu sluit GAE nog om 23.00 uur. Ook in de ochtend gaat de luchthaven straks eerder open, al om 06.00 uur in plaats van 06.30 uur. In het weekend en op feestdagen blijven de openingstijden onveranderd, al mogen vliegtuigen dan wél tot middernacht landen. Directeur Meiltje de Groot is blij met de nieuwe vergunning. ‘Dit geeft eindelijk duidelijkheid. Voor luchtvaartmaatschappijen wordt GAE nu aantrekkelijker, omdat ze meerdere vluchten per dag kunnen uitvoeren,’ zegt De Groot tegen RTV Noord. De directeur pleitte al jaren voor een verruiming van de openingstijden.

Er is nog wel een kanttekening: de ruimere openingstijden gelden alleen als er voldoende capaciteit is bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), wat op dit moment nog niet het geval is. In de nieuwe vergunning staat ook dat Defensie meer vluchten met helikopters en transportvliegtuigen mag uitvoeren van en naar Eelde. De Groot verwacht echter geen forse toename van militaire vliegbewegingen.

Kritiek

Niet iedereen is blij met het besluit. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) noemt de verruiming ‘een slechte ontwikkeling’. Volgens voorzitter Jan Witterberg levert het besluit veel schade op voor de omgeving. Hoewel de nieuwe regeling deze week al ingaat, wordt verwacht dat VOLE alsnog bezwaar zal indienen bij de Raad van State.