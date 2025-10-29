Indrukwekkende beelden uit vliegtuig dat door orkaan vliegt

Een Amerikaanse Hurricane Hunters-vlucht is maandag afgebroken nadat het toestel in de oogwand van orkaan Melissa te maken kreeg met uitzonderlijk zware turbulentie.

Het toestel betrof een WC-130J van het 53rd Weather Reconnaissance Squadron van de Amerikaanse luchtmacht. Deze opereert vanuit Curaçao om weerdata te verzamelen in het Caribisch gebied. Het toestel wist het oog van de storm binnen te vliegen, maar kort daarna werd de missie uit voorzorg beëindigd nadat het toestel ‘zwaarder dan normale schokken’ te verduren kreeg. Ook een NOAA WP-3D Orion, bijnaam Kermit, moest eerder een missie staken nadat het door de buitenste oogwand van Melissa vloog en met hevige turbulentie te maken kreeg. Beide toestellen wisten veilig terug te keren naar hun bases, maar staan nu vanwege inspecties aan de grond. This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect." pic.twitter.com/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

Orkaan Melissa groeide in korte tijd uit tot een van de krachtigste Atlantische stormen van het seizoen, met windsnelheden tot bijna 300 kilometer per uur. De storm raasde begin deze week over Jamaica en veroorzaakte zware schade aan infrastructuur en elektriciteitsnetten. Inmiddels is de orkaan aangekomen bij Cuba, waar deze inmiddels iets in kracht heeft ingeboet. Visual courtesy: NOAA via Falcon@FlconEYES #aircraft https://t.co/y1od7g6jiq pic.twitter.com/Cm0D7aex0g— FL360aero (@fl360aero) October 29, 2025

Komt zelden voor

Het komt zelden voor dat Hurricane Hunters-vluchten moeten worden afgebroken. De gespecialiseerde crews zijn getraind om orkanen te doorkruisen en cruciale meetgegevens te verzamelen die weerinstituten helpen bij voorspellingen. De extreme omstandigheden in Melissa waren echter zo hevig dat zelfs de ervaren bemanningen moesten uitwijken.