KLM beschuldigd van ‘onwettig’ straffen

Vakbond AVV beschuldigt KLM van het bestraffen van haar eigen personeel. Het zou gaan om nadelige maatregelen voor medewerkers van KLM Cargo.

Volgens AVV heeft KLM een deel van haar werknemers financieel gestraft nadat zij deelnamen aan recente stakingen. Volgens de bond heeft de luchtvaartmaatschappij niet alleen het loon over de gestaakte uren ingehouden, wat wettelijk is toegestaan, maar ook extra boetes opgelegd aan de stakers, iets wat volgens AVV ‘onwettig’ is.

Sinds begin september onderbraken medewerkers van KLM Cargo onder leiding van AVV meermaals hun werk om druk te zetten op het bedrijf. De bond eist onder meer garanties voor de werkgelegenheid en duidelijkheid over het pensioen voor personeel dat eerder bij Martinair in dienst was. Een deel van die groep werd na een juridische procedure verplicht door KLM overgenomen.

Spanningen

Na toezeggingen van KLM werden de acties half oktober opgeschort en is het formele overleg hervat. Toch kwam het deze week opnieuw tot spanningen, nu AVV stelt dat KLM ‘de stakers wil straffen’. ‘Dit is echt ongekend en ook wettelijk niet toegestaan,’ aldus AVV-voorzitter Martin Pikaart. De bond benadrukt dat zij voorbereid was op het inhouden van loon en de betrokken medewerkers uit de stakingskas compenseert, zoals ook gebeurde bij eerdere acties in 2024.