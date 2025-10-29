Nieuw ‘echt Russisch’ toestel vliegt weer

De Russische vliegtuigbouwer Irkut heeft een tweede prototype van de MC-21 getest. Het vliegtuig is gebouwd met Russische componenten.

Het toestel steeg maandag op vanaf de luchthaven van Irkoetsk. De testvlucht verliep volgens de fabrikant ‘volgens plan’, meldt Reuters. De MC-21 is bedoeld als Russisch alternatief voor de Airbus A320neo en Boeing 737 MAX. De productie van de MC-21 wil nog niet erg op gang komen vanwege internationale sancties op vliegtuigonderdelen en financiële uitdagingen door de hoge rente in Rusland. Dit prototype is nog maar het tweede exemplaar, terwijl er eigenlijk vijftien op de planning stonden voor dit jaar.

Eigen motor en vleugels

De testmachine is uitgerust met de Russische PD-14-motor van staatsbedrijf United Engine Corporation en composietvleugels die in eigen land zijn ontwikkeld. Eerdere versies van de MC-21 maakten nog gebruik van Pratt & Whitney-motoren en westerse avionica. Na de Russische invasie van Oekraïne werden die leveringen stopgezet, waardoor Irkut genoodzaakt was het programma om te gooien. Veertig tot vijftig procent van de componenten moesten daarom op een of andere manier ‘gerussificeerd’ worden, ofwel vervangen worden door soms nieuw te ontwerpen alternatieven uit eigen land.

Zwaarder en minder efficiënt

Vorig jaar bleek al dat de ‘gerussificeerde’ versie van de MC-21 enkele tonnen zwaarder is dan het oorspronkelijke ontwerp. Dat heeft de nodige gevolgen voor het brandstofverbruik en het vliegbereik van de machine. Ook blijft onduidelijk wanneer het Russische vliegtuig gecertificeerd kan worden voor commerciële vluchten.

De Russische overheid benadrukt dat het project strategisch belangrijk is voor de technologische onafhankelijkheid van het land. De productie van de MC-21 moet vanaf 2026 op schaal op gang komen, maar het is zeer de vraag of dat lukt. Sinds 2022 investeerde Rusland miljarden in de eigen luchtvaartindustrie, maar vooralsnog wordt alleen de Sukhoi Superjet 100 op grotere schaal geproduceerd.