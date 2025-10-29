Oekraïners weten Russische luchthavens weer plat te leggen

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft Oekraïne opnieuw grote drone-aanvallen uitgevoerd op Russisch grondgebied. Daarbij zouden drie grote industriële installaties zijn geraakt. De aanval zorgde ervoor dat het vliegverkeer op maar liefst dertien Russische luchthavens tijdelijk werd stilgelegd.

Het was de derde nacht op rij dat Oekraïne erin slaagde een soortgelijke aanval op Russisch grondgebied uit te voeren. Luchtvaartautoriteit Rosaviatsia sloot in de nacht Russische luchthavens in onder meer Moskou, Bryansk, Stavropol en op de Krim. De sluitingen duurden enkele uren en waren bedoeld om ruimte te geven aan luchtverdedigingsoperaties, meldt The Moscow Times. Het Russische ministerie van Defensie meldde dat in totaal rond de honderd Oekraïense drones werden onderschept. Daarvan zouden er ruim veertig zijn neergehaald boven de zuidwestelijke regio Bryansk, zes boven Moskou en vijf boven de Krim.

In de regio Bryansk zou onder meer een vleesverwerkingsfabriek van Miratorg getroffen zijn. Bij Stavropol zou een drone zijn neergekomen bij een petrochemische fabriek van Lukoil-Stavrolen. Verder brak brand uit bij een olieraffinaderij van NS-Oil in Ulyanovsk, waar brandweerteams uren nodig hadden om het vuur te blussen. Op de Krim ontstond eveneens brand bij een brandstoffaciliteit na een drone-inslag.

Over 210 Ukrainian 🇺🇦 long-range kamikaze drones, including at least 10 missile-drones, have been launched at Russia by Ukraine pic.twitter.com/tQNRb4yg5A— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 28, 2025

