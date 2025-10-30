Boeing 747 maakt voorzorgslanding om bizar incident

Tijdens een Lufthansa-vlucht heeft een passagier twee slapende tieners aangevallen met een vork. De Boeing 747 maakte een voorzorgslanding en de man riskeert een gevangenisstraf tot tien jaar en een boete van 250.000 dollar.

Het incident gebeurde in een Jumbojet van Lufthansa, die op weg was Chicago naar Frankfurt. Tijdens het uitdelen van de maaltijden werd de 28-jarige passagier gewelddadig. De man stak twee 17-jarige tieners met een metalen vork. Een van de tieners raakte gewond aan zijn schouder, de ander aan zijn hoofd.

Vanwege het incident maakte de 747, vluchtnummer LH431, een voorzorgslanding in Boston. Daar werd de passagier opgepakt en riskeert hij en een gevangenisstraf tot tien jaar en een boete van 250.000 dollar, melden de Amerikaanse autoriteiten.

Toename van agressie aan boord

Het aantal incidenten met agressie aan boord blijft een probleem in de luchtvaart. Hoewel er niet één duidelijke oorzaak is, spelen factoren zoals jetlag, stress tijdens het reizen, krappe stoelen en alcoholgebruik vaak een rol. Zo werd een man uit veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, nadat hij extreme agressie vertoonde aan boord van een vlucht van Schiphol naar Faro. Zijn gedrag dwong de piloten tot een voorzorgslanding in Porto. De man moet bovendien ruim 3600 euro schadevergoeding betalen aan de luchtvaartmaatschappij.