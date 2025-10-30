Boeing zet pijnlijke stap, kost miljarden

Boeing stelt de levering van de 777X opnieuw uit. De vertraging kostte het bedrijf al meer dan 15 miljard dollar en het aandeel daalde met vier procent.

Het toestel zou in eerste instantie in 2020 geleverd worden, maar door problemen met de 737 MAX liep het programma grote vertraging op. Inmiddels zijn de leveringen verschoven naar 2027 en dat heeft grote financiële gevolgen voor Boeing. De schade zou aanzienlijk hoger zijn uitgevallen dan verwacht, onder meer doordat airlines hun geduld verliezen en compensatie eisen, meldt Reuters. Bron: Google Finance

Airlines zijn ontevreden

Ondertussen waarschuwen airlines in de sector voor een tekort aan grote widebody-toestellen. Lufthansa, een van de grootste klanten van de 777X, heeft eerder herhaaldelijk kritiek geuit op de vertragingen die het vernieuwen van haar vloot en het besparen op brandstofkosten in de weg staan. De Duitse airline werd eerder benoemd tot launch customer van het lang verwachte vliegtuig. Ondanks de kritiek hebben zowel Lufthansa als Emirates geen van hun bestellingen geannuleerd.

In totaal wachten volgens Boeing vijftien airlines op hun nieuwe toestel. De zeven grootste bestellingen komen van deze luchtvaartmaatschappijen:

Emirates: 256 Qatar Airways: 124 Cathay Pacific Airways: 35 Singapore Airlines: 31 Lufthansa: 27 Etihad Airways: 25 British Airways: 24

Boeing noteert fors verlies

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant leverde het afgelopen kwartaal aanzienlijk meer vliegtuigen, waardoor de omzet met dertig procent steeg tot 23,3 miljard dollar, hoger dan de verwachtingen van analisten. Tegelijkertijd boekte het bedrijf een verlies van 5,4 miljard dollar. Het verlies komt vooral door de vertragingen van de 777X. Tegelijkertijd laten andere programma’s, zoals de 737 en de 787 Dreamliner, verbeteringen zien.