Europese toeristen omgekomen bij vliegtuigcrash Afrika

In Kenia zijn elf mensen om het leven gekomen nadat hun Cessna 208 neerstortte. Het toestel was onderweg voor een luchtsafari. Vrijwel alle passagiers bezaten een Europese nationaliteit.

De Cessna 208, registratie 5Y-CCA, steeg dinsdagochtend op vanaf de populaire badplaats Diani, Kenia. Het toestel zou een toeristische vlucht uitvoeren boven het wereldberoemde Maasai Mara-park. Kort na het opstijgen hoorden omwonenden een luide knal, waarna het toestel in vlammen uitbarstte. Wat achterbleef was enkel een hoop puin en verkoolde restanten van het toestel.

Het vliegtuig stortte neer boven het Tsimba Golini-gebied, niet ver van de kust. Aan boord zaten tien Europese toeristen, waaronder een Duits stel en acht passagiers uit Hongarije. Zij waren aan boord gestapt voor een luchtsafari. De piloot bezat de Keniaanse nationaliteit. Geen van de inzittenden aan boord van de Cessna overleefde het ongeluk.

De Keniaanse luchtvaartautoriteit KCAA startte direct een onderzoek naar de oorzaak van het incident. Hoewel dit onderzoek pas net is gestart en de autoriteiten benadrukken ook bezig te zijn met steun voor de nabestaanden van de Europese toeristen, kwam de lokale commissaris alvast met een waarschijnlijke oorzaak. Volgens hem zou het slechte weer de oorzaak zijn van de crash.

‘Het weer is hier op dit moment niet zo goed. Sinds vroeg in de ochtend regent het, en er is veel mist. Maar we kunnen geen vroege conclusies trekken,’ aldus Stephen Orinde, commissaris van Kwale County.

Today: a Cessna 208 crashed in Kwale (Kenya). All 11 aboard died. Aircraft was operated by Mombasa Air Safari [Registration "5Y-CCA"] was operating a tourism flight. Source @AviationSafety pic.twitter.com/KYZWn4N1xV — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) October 28, 2025

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een vliegtuig neerstort in het Oost-Afrikaanse land. Begin augustus kwamen zes mensen om het leven nadat hun Cessna Citation XLS neerstortte kort na vertrek. Het toestel was eigendom van de medische hulporganisatie Amref Flying Doctors en onderweg naar Somalië om medische hulp te verlenen aan arme en zieke gezinnen.