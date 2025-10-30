Groot aantal Nederlandse F-35’s op pad

Twaalf Nederlandse F-35’s en vier Airbus A330-tanktoestellen zijn onderweg naar de Verenigde Staten. De gevechtsvliegtuigen zullen daar deelnemen aan een oefening.

De drie weken durende training is onderdeel van het jaarlijkse oefenprogramma en bereidt vliegers en personeel voor op hun belangrijkste taak: de verdediging van het NAVO-verdragsgebied, meldt de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens de oefening trainen de militairen realistische oorlogsscenario’s, van precisiebombardementen tot het omgaan met elektronische verstoring en het ontwijken van vijandelijke aanvallen. Alles is gericht op het vergroten van de paraatheid en slagkracht van onze luchtmacht.

Vlucht naar Idaho

De twaalf F-35’s van de bases Leeuwarden en Volkel krijgen begeleiding van vier Airbus A330 MRTT’s uit de NAVO-tankervloot. Die zorgen voor de nodige brandstof in de lucht. Na een tussenstop op de Azoren vliegen de F-35’s door naar hun eindbestemming in Idaho, waar ze kunnen trainen in luchtruim dat veel ruimer is dan in Nederland.

Oefeningen in het buitenland essentieel

Trainingen in het buitenland bieden vliegers uitdagendere scenario's. Zo oefende Nederlandse toestellen tijdens de jaarlijkse Finse oefening Baana 25 met operaties vanaf een snelweg. Van 26 tot 29 mei 2025 verrichtten de toestellen van de Koninklijke Luchtmacht touch-and-go-landingen op een snelweg in het midden van het land.

Ook in Estland op de Ämari Air Base vond er een gezamenlijke oefening plaats. Het onderhoudspersoneel van de Estse luchtmacht, die zelf niet over de F35 beschikt, heeft meegekeken met het Nederlandse personeel. Dat is een stap in de richting Agile Combat Employment: Het snel kunnen inzetten van F-35’s naar en van vliegbases van bondgenoten.