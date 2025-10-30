Nieuw systeem op Schiphol op punt van beginnen

Om lange wachtrijen en chaotische situaties bij de grens te voorkomen, zet Schiphol vanaf 3 november tweehonderd extra medewerkers in. De maatregel hangt samen met de introductie van het nieuwe Europese Entry/Exit System (EES).

Einde aan handmatig stempelen

Het EES wordt in 29 landen ingevoerd en is bedoeld om het verblijf van reizigers die maximaal 90 dagen in de EU blijven beter te monitoren. Passagiers van buiten de EU scannen bij de paspoortcontrole hun paspoort en ondergaan vervolgens gezichts- en vingerafdrukscans. Om het proces soepel te laten verlopen, is Schiphol van plan om 200 extra medewerkers in te zetten, meldt het ANP.

Doel en werking van EES

Het systeem moet grensautoriteiten helpen bij het voorkomen van identiteitsfraude en het overschrijden van visumregels. Reizigers met een EU-verblijfsvergunning of speciale ontheffing zijn uitgezonderd van registratie. Hoewel EES strikte controles mogelijk maakt, verandert het niets aan de vrije doorgang binnen het Schengengebied. Gegevens worden tot drie jaar bewaard, en tot vijf jaar bij overtredingen.

De invoering van het systeem gebeurt gefaseerd en loopt tot 10 april 2026. In de beginfase maken slechts enkele tientallen reizigers per dag gebruik van EES, maar tegen december verwacht Schiphol dagelijks 15.000 tot 20.000 passagiers via de nieuwe procedure. De Koninklijke Marechaussee waarschuwt dat het registreren in het begin langer kan duren, afhankelijk van drukte en ervaring van de reizigers.

Beveiliging onder druk

Tegelijkertijd kampt Schiphol met vertragingen bij de beveiliging. De aanbesteding van nieuwe beveiligingsbedrijven liep uit op een fiasco, waardoor hun contracten pas op 2 maart 2026 ingaan. Om de drukte tijdens de mei- en zomervakantie van volgend jaar op te vangen, verlengen de huidige beveiligingsbedrijven tijdelijk hun diensten.

De combinatie van het nieuwe registratiesysteem en de onzekerheid rond beveiliging legt extra druk op personeel. Uitval en ziekteverzuim liggen op de loer, wat het risico op chaotische situaties vergelijkbaar met de zomer van 2022 kan verhogen. Schiphol benadrukt dat het alles op alles zet om die taferelen te voorkomen.