Rusland óók klaar met Chinese airlines 

Het nieuws over Chinese luchtvaartmaatschappijen werd de afgelopen weken vooral gedomineerd door Amerika. Nu luidt ook de luchtvaartsector in Rusland de noodklok.

Sinds de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022 zijn er weinig Russische toeristen meer te vinden in Europa. Zij bevinden zich tegenwoordig veelal op Aziatische bestemmingen, zoals Vietnam, Thailand, en de VAE. De meest populaire bestemming is echter China, waar alleen al in de eerste helft van dit jaar ongeveer negenhonderdduizend reizen naartoe werden gemaakt, aldus staatspersbureau TASS.

Desalniettemin zijn Russische luchtvaartmaatschappijen, Aeroflot voorop, ontevreden met die groei. Zij zien dat hun aandeel flink is geslonken ten opzichte van Chinese maatschappijen die aanzienlijke groei doormaken op de markt in Rusland. Zo verwacht Aeroflot dat dit jaar 24 miljoen passagiers met buitenlandse airlines vliegen, terwijl dat er in 2019 nog vijftien miljoen waren.

Om die reden roept Aeroflot-CEO Sergej Aleksandrovski de regering op tot protectionisme en de belangen van nationale luchtvaartmaatschappijen te beschermen. ‘De beschikbaarheid van internationale vluchten is belangrijk, maar ik denk dat het cruciaal is om de belangen van Russische airlines in deze ontwikkeling nauwlettend te volgen en te controleren’, aldus de topman.

Verbod uit Amerika

Onlangs kregen zeven Chinese luchtvaartmaatschappijen een verbod opgelegd vanuit Washington om over Rusland naar de Verenigde Staten te vliegen. Volgens de Amerikanen krijgen de Chinezen daarmee een té groot voordeel ten opzichte van Amerikaanse airlines, die niet langer het Russisch luchtruim mogen betreden. Het gaat hierbij om onder andere Air China, China Eastern, en China Southern.

In de praktijk betekent het dat Chinese airlines een competitief voordeel verliezen ten opzichte van hun Amerikaanse concurrenten. Beide partijen spelen voortaan op een eerlijker speelveld. Europese maatschappijen boksen, daarentegen, nog altijd op tegen het overwicht dat hun Chinese tegenhangers hebben dankzij het Russische luchtruim.