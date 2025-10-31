A320 wijkt uit na meerdere gewonde passagiers

Een Airbus A320 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue was onderweg van Cancún, Mexico, naar New York toen het moest uitwijken. Aan boord waren meerdere passagiers gewond geraakt.

De Airbus A320, registratie N605JB, vertrok rond het middaguur vanaf de Mexicaanse vakantieplaats Cancún. Vlucht B61230 zette koers richting het noordoosten onderweg naar New York Newark. Na een korte vlucht van ruim een uur over de Golf van Mexico besloten de piloten uit te wijken. Het toestel landde rond 13:15 uur op de luchthaven van Tampa, Florida.

Boven de Golf van Mexico kreeg het vliegtuig te maken met problemen in de vliegbesturing, aldus de airline tegenover Reuters persbureau. Als gevolg van de issues zakte het vliegtuig plotseling enkele tientallen meters naar beneden waardoor enkele tientallen passagiers gewond raakten. Als gevolg van het incident besloten de piloten uit te wijken naar de luchthaven van Tampa.

JetBlue benadrukt dat de ‘vlucht werd opgewacht door medisch personeel dat klanten en bemanningsleden evalueerde, en degenen die extra zorg nodig hadden, werden naar een lokaal ziekenhuis vervoerd’. Lokale media beweren dat het om zo’n vijftien tot twintig mensen gaat die een bezoek aan het ziekenhuis brachten, geen van hen met ernstige verwondingen.

De passagiers zijn later met een vervangend toestel naar New York gebracht.

Eerder incident

Het is niet de eerste keer dit jaar dat passagiers aan boord van een vlucht gewond raken als gevolg van onverwachte turbulentie. In juli van dit jaar week een Airbus A330-900 uit naar de internationale luchthaven van Minneapolis-Saint Paul na hevige turbulentie. Bij het incident raakten 25 passagiers gewond. Het toestel was onderweg van Salt Lake City naar Amsterdam.