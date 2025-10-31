Duitse Airbus A380’s nog niet uitgevlogen

De Airbus A380 blijft de komende jaren nog in dienst bij Lufthansa. De cabines van de superjumbo’s krijgt binnenkort zelfs een grote update.

Volgens Lufthansa-topman Carsten Spohr krijgt de A380 een nieuwe Business Class. ‘Dat zouden we niet doen als we niet van minstens vijf jaar gebruik zouden uitgaan, tot in het volgende decennium,’ aldus Spohr. Volgens de CEO is de superjumbo nog altijd een ‘fantastisch vliegtuig’ om in de zomermaanden in te zetten op populaire bestemmingen. Wel blijft het vullen van het toestel in de winter een uitdaging, met name vanwege de grote Economy Class.

De toekomst van de A380 bij Lufthansa hangt vooral af van de levering van nieuwe langeafstandsvliegtuigen, zoals de Boeing 777X. Dat type is nog altijd niet gecertificeerd. De Duitse luchtvaartmaatschappij verwacht de eerste exemplaren pas in 2027 te ontvangen. Ook wil Lufthansa haar vloot aanvullen met minimaal vijftien Airbus A350-1000’s. Zolang de levering van deze toestellen op zich laat wachten, blijft de superjumbo, waarvan de laatste begin dit jaar haar rentree maakte, een vertrouwd gezicht in de Lufthansa-vloot.

Vervanging

Hoewel de A380 nog even mag blijven, valt het doek voor de meeste viermotorige vliegtuigen in de Lufthansa-vloot. De komende drie jaar zullen de Boeing 747-400, Airbus A340-300 en A340-600 verdwijnen. De toestellen worden vervangen door de eerdergenoemde types, evenals de Airbus A350-900. Het afscheid van de 747-400 betekent overigens niet het einde van de Jumbojet bij Lufthansa. De maatschappij behoudt nog negentien modernere 747-8I’s en is daarmee een van de weinige airlines die met de grootste 747-variant blijft vliegen.