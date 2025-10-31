Eindelijk meer duidelijkheid over grote A321neo-order

Tijdens de Paris Air Show liet de Vietnamese luchtvaartmaatschappij VietJet weten een grote order bij Airbus te willen plaatsen. Nu pas staat het vast om hoeveel A321neo-toestellen het gaat.

Airbus en VietJet tekenden in juni reeds een intentieverklaring over deze toestellen. De deal was een van de grootste en meest spraakmakende afspraken tijdens de vliegshow van Parijs. Destijds spraken beide partijen af dat VietJet minstens honderd A321neo’s zou bestellen met de kooprechten voor nog eens vijftig vliegtuigen.

Deze intentieverklaring is één-op-één overgenomen in het orderboek van Airbus. Verder plaatste de Vietnamese luchtvaartmaatschappij een order voor veertig Rolls-Royce Trent 7000-motoren. Deze zijn echter niet bestemd voor de Airbus A321neo’s, maar voor de eerdere Airbus A330neo-order die VietJet eerder dit jaar plaatste. Van dat type komen twintig toestellen richting Vietnam.

De deal wordt ondertekend tijdens een bezoek van To Lam, secretaris-generaal van de Vietnamese Communistische Partij, aan het Verenigd Koninkrijk. Volgens Reuters persbureau, dat de documenten heeft ingezien, is de overeenkomst goed voor zo’n 25 miljard Amerikaanse dollar (€21,6 miljard). Het is daarbij onduidelijk of het contract nog andere bijkomstigheden omvat.

Beide partijen zijn blij met het tekenen van de deal. VietJet-voorzitter Nguyen Thi Phuong Thao benadrukte dat de order ‘niet enkel een commercieel contract is, maar een symbool van vertrouwen, een streven naar, en een gedeelde visie voor duurzame ontwikkeling en globale connectiviteit’.

Orderboek VietJet

De Vietnamese luchtvaartmaatschappij werd in 2011 gelanceerd als onderdeel van de AirAsia-franchise in Vietnam. Inmiddels heeft de maatschappij haar eigen tak in Thailand en lanceerde ze begin dit jaar in samenwerking met Qazaq Air “Vietjet Qazaqstan”.

De huidige A321neo-order komt bovenop een reeds bestaande bestelling van honderdtachtig toestellen. Verder verwacht de maatschappij haar verouderde Airbus A330-vloot met neo-varianten te kunnen vervangen. Ook komen in de nabije toekomst de eerste Boeing-vliegtuigen richting de airline. VietJet heeft honderd Boeing 737 MAX 200 besteld, en een vijftigtal MAX 8 voor dochtermaatschappij Thai VietJet.