Lufthansa A350 vliegt ‘apartheid-route’ naar Afrika

Een Airbus A350 van Lufthansa nam onderweg naar Zuid-Afrika een wel heel bijzondere route. Deze doet terugdenken aan de tijd waarin het apartheidsregime aan de macht was in Zuid-Afrika.

Tijdens de jaren van het apartheidsregime in Zuid-Afrika (1948-1994) sloten de meeste Afrikaanse landen hun luchtruim voor South African Airways (SAA). Het gevolg was dat de Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij in een enorme boog om het westelijke deel van Afrika heen moest vliegen onderweg naar Europa. Vanaf 1976 zette SAA hier een Boeing 747 SP voor in.

Een vergelijkbare route vloog een Lufthansa Airbus A350 afgelopen weekend. Op zaterdag 25 oktober vertrokken twee vluchten naar Kaapstad: één uit Frankfurt en één uit München. De Airbus A340-300 uit Frankfurt vloog in een vrijwel rechte lijn over het Afrikaanse continent naar het zuiden voor vlucht LH576. Na een vlucht van ongeveer elf uur kwam het toestel daar veilig aan.

Vlucht LH574 uit München, daarentegen, deed er wat langer over. De A350 vloog via Frankrijk en Spanje langs de kust van Marokko, West-Afrika en over een groot stuk van de Atlantische Oceaan naar haar bestemming in Zuid-Afrika. Pas na dertien uur en vijf minuten landde het vliegtuig in Kaapstad, ruim twee en een half uur later dan normaal.

©FlightRadar24

Winterschema

De oorzaak van deze opvallende route ligt bij het winterschema van Lufthansa. Hoewel de route tussen Frankfurt en Kaapstad het hele jaar door bestaat, geldt dat niet voor de München-vlucht. Deze voert de Duitse flag carrier dit jaar enkel in het winterseizoen uit. Het nieuwe schema begon echter pas op 26 oktober, terwijl Lufthansa haar A350-vlucht al een dag eerder uitvoerde.

De Duitse maatschappij bevestigt dit tegenover aeroTELEGRAPH. ‘Om een tot nu toe onverklaarbare reden waren de vereiste verkeersrechten (nog) niet beschikbaar. Dit was de enige reden’, aldus een woordvoerder. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de Airbus A350 de volgende dag weer de gebruikelijke route over het Afrikaanse continent heeft genomen.