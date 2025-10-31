Swiss zet groot deel A220-vloot aan de grond

Swiss heeft besloten om al haar Airbus A220-100-toestellen voorlopig aan de grond te houden. De luchtvaartmaatschappij is genoodzaakt maatregelen te nemen vanwege aanhoudende problemen met de motoren.

Volgens Dennis Weber, financieel directeur van Swiss, staan momenteel al meer dan tien vliegtuigen aan de grond door motorproblemen. ‘De slijtage aan de motoren treedt veel eerder op dan verwacht,’ lichtte hij toe tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De airline verwacht dat de problemen nog zeker anderhalf jaar zullen aanhouden. Niet alleen Swiss ondervindt complicaties met de Pratt & Whitney GTF-motoren. Het type is ook geïnstalleerd op de A320neo- en Embraer E2-families en zorgt zo bij meer airlines voor problemen.

De negen A220-100’s van Swiss worden geparkeerd, maar krijgen wel een belangrijke rol. De motoren van deze toestellen zullen dienen als reserves voor de grotere A220-300’s, zodat die betrouwbaarder kunnen blijven opereren. Omdat beide varianten van de A220 vrijwel identieke motoren gebruiken, kan Swiss deze uitwisseling makkelijk uitvoeren. Twee van de negen toestellen blijven in operationele staat, zodat ze in geval van nood als reservevliegtuigen kunnen worden ingezet.

Pilotentekort

Terwijl de A220-vloot kampt met een gebrek aan reservemotoren, heeft Swiss nog een ander probleem. De maatschappij moest de afgelopen maanden honderden vluchten annuleren door pilotentekorten binnen de Airbus-vloot. De verstoringen troffen zowel lange- als korteafstandsroutes. In totaal werden ongeveer 1.400 vluchten geannuleerd. Een van de oorzaken is de introductie van de nieuwe Airbus A350, wat extra druk oplevert doordat piloten moeten worden omgeschoold naar het nieuwe toestel.