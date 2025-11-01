Het korte turbulente tweede leven van een paar KLM 747’s

Met de beslissing van KLM om haar Boeing 747’s uit te faseren, was het lot voor al deze machines bezegeld: stuk voor stuk werden ze overgevlogen naar bedrijven voor ontmanteling. Uiteindelijk leken er toch twee aan dit lot te ontkomen toen ze werden aangekocht door Longtail Aviation, voor menigeen een totaal onbekend bedrijf.

Begin 2020 brak de coronapandemie uit. Het leven en de economie kwamen vrijwel geheel tot stilstand, waarbij ook de luchtvaart werd getroffen. Zelfs op luchtvrachtgebied viel er de eerste weken van de crisis nauwelijks iets te verdienen. Dat beeld veranderde snel toen er medische hulpmiddelen vervoerd moesten worden. Nog geen twee maanden na de uitbraak waren het luchtvrachtvervoerders die zich het zweet uit de bilnaad vlogen om alle medische goederen op de plaats van bestemming te krijgen. Aan vrachttoestellen een groot gebrek, maar aan initiatieven weer niet, want als je geen vrachtkisten meer ter beschikking hebt, nou, dan pak je toch een passagierskist, haal je de stoelen eruit, et voila… de preighter was geboren.

Ondertussen op Bermuda

Ergens bij een klein luchtvaartmaatschappijtje op Bermuda viel de plotselinge luchtvrachthausse ook op. ‘Never waste a good crisis’, moet men daar gedacht hebben. Maar wat wil je met een vloot van een paar kleine propellerkistjes, drie bizzjets en één Boeing 737-700BBJ. De desbetreffende toko heet Longtail Aviation. Men ging daar maar eens goed zitten voor de vraag hoe men de handen uit de mouwen kon steken bij deze pandemie…

Longtail Aviation op Maastricht-Aachen Airport

Op Maastricht-Aachen Airport kwam het luchtvrachtvervoer dankzij de coronapandemie in april 2020 behoorlijk in de lift. Luchtvaartmaatschappijen als Air Atlanta Icelandic, Ethiopian Cargo, Qatar Airways, GEO Sky, The Cargo Airlines en Aerotrans Cargo kwamen veelvuldig over de vloer in die eerste maanden. Tussen al dat geweld kwam in augustus 2020 ook de EW-511TQ een vrachtje lossen. Deze Boeing 747-412BCF behoorde sinds het voorjaar van 2018 tot de inventaris van Rubystar Airways uit Wit-Rusland. Geen onbekende voor ons Nederlanders want deze 747 had ook als PH-MPQ voor Martinair Cargo gevlogen. Maar lang vloog de 747 niet meer voor de Wit-Russen want vier maanden later was de Boeing 747 plotsklaps VQ-BWT geregistreerd en stond zij op naam van, jawel, daar is ie: Longtail Aviation.

PH-MPQ © Guido Wolfs

PH-MPQ wordt VQ-BWT © Lieneke Koornstra

© Longtail Aviation

VQ-BWT © Jesse Vervoort

Gestage groei

Nu was de VQ-BWT niet de eerste machine die Longtail op de kop getikt had. Hun eerste freighter was Boeing 747-467F VQ-BWS, die al in juli 2020 op naam van Longtail stond. De kist kwam uit de Jumbo-stal van Cargolux, alwaar de machine als LX-FCL door het leven ging. Daar droeg de machine nog steeds de basic livery van de eerste eigenaar Cathay Pacific Cargo waarvoor zij als VR-HUK het blauwe zwerk doorkruiste. Deze BWS was ook de eerste die in december 2020 plotseling op Beek verscheen. De 747 vloog nog steeds in basic Cathay Pacific-kleuren zonder titels op de romp. Vanaf die dag waren de twee Longtail Aviation-747’s vaste gast op Beek. De VQ-BWT was daarbij geheel wit, maar wel nog steeds voorzien van een grote “50 anniversary Boeing 747” sticker die daar door Rubystar Airways was opgeplakt.

VQ-BWS © Jesse Vervoort

VQ-BWS © Maarten Dols

VQ-BWS © Guido Wolfs

In december 2020 voegde de luchtvaartmaatschappij haar derde 747 aan de vloot toe. Dat was Boeing 747-41R VQ-BZV die daarvoor als G-VXLG voor Virgin Atlantic Airways in de weer was. Saillant detail was natuurlijk dat dit een passagierskist was en daarmee was Longtail Aviation’s enige “full preighter” dus een feit. Dit toestel vloog in volledige Virgin-kleuren, maar ook nu weer zonder verdere titels. Nadat de stoelen eruit waren gehaald werd deze kist eveneens voor het vrachtvervoer ingezet.

Ploffende motor boven Meerssen

In maart 2021 raakte de VQ-BWT betrokken bij een incident. Vlak na de start vanaf Maastricht op weg naar New York JFK, plofte een motor in de klim boven Meerssen. Brokstukken van de fanbladen kwamen in het dorp terecht. Daarbij vielen twee lichtgewonden. Ook was er her en der schade door de vallende brokstukken. De 747 wist een paar uur later, na het dumpen van brandstof, veilig te landen op Luik (vanwege de langere baan aldaar), waar later de motor vervangen werd.

Longtail Aviation VQ-BWT © Emiel Pijpers

VQ-BWT © Guido Wolfs

VQ-BWT © Jesse Vervoort

VQ-BWT © Maarten Dols

VQ-BWT © Jesse Vervoort

Jet One X

Met de komst van Boeing 747-41R VQ-BZV naar Maastricht in de zomer van 2021, werden we plotseling geconfronteerd met “Jet One X” -titels op de kist. Ook de BWS en de BWT werden voorzien van Jet One X-stickers. Jet One X is een in de VS gevestigd ACMI/charterbedrijf dat vrachtcapaciteit aanbiedt aan derden. Toentertijd liep dit via Longtail Aviation. Tegenwoordig doet men zaken met Air Atlanta Icelandic. Jet One X leek een prominente rol te hebben binnen de vrachtvloot van Longtail Aviation want bijna alle toestellen werden uitgerust met een Jet One X-sticker.

VQ-BZV Jesse Vervoort

VQ-BZV © Maarten Dols

VQ-BVZ © Guido Wolfs

Hé! KLM-blauw in de vloot

En terwijl de Britse luchtvaartenthousiasten in vervoering waren over “hun” oud Virgin-747 in de Longtail-vloot, ging in Nederland menig 747 minnende hart sneller kloppen toen het gerucht de ronde ging dat Longtail Aviation/Jet One X een uitgefaseerde KLM-747 aan de vloot ging toevoegen. En verdorie… Het was nog waar ook! Ex-KLM Boeing 747-406(M) PH-BFV kreeg een grote onderhoudsbeurt en bracht als VQ-BWM het blauw in de Longtail-vloot. Het toestel kreeg een kleurenschema wat basic KLM was, waarbij het KLM-blauw in het midden over de gehele romp werd onderbroken door een schuin oplopende brede witte streep. Ook deze machine kreeg Jet One X titels opgeplakt. Nu bezat Longtail vier Jumbo’s: twee full freighters, één preighter en één combi.

Ex-KLM 747 VQ-BWM © Maarten Dols

VQ-BWM © Guido Wolfs

De voormalige PH-BFV op Maastricht Aachen Airport © Tim Volmer

Maar de koek was nog niet op want ook de voormalige KLM 747 PH-BFW kwam de vloot versterken als VQ-BWL. De kist vloog in volledige KLM-kleuren, zonder KLM-titels. Deze 747 is uiteindelijk één van de twee 747’s van Longtail die nooit met Jet One X-titels vlogen. Heel de Nederlandse natie zag een mooi vliegend vervolg voor de twee mooie ex-KLM-kisten, en waarom niet? Want in december 2021 voegde Longtail nog een zesde exemplaar aan de vloot toe en leken de palmbomen op Bermuda tot in de hemel te groeien. De gelukkige was ex-Cathay Pacific Boeing 747-444BCF B-HUS die als VP-BYK aan de Longtail-vloot werd gevoegd. Als enige voerde deze machine werkelijk Longtail-opschriften, voorzien van een tropische vogel in het blauw als logo. Verder was de Jumbo geheel wit. Deze kist is als enige van de vloot niet op Maastricht geweest. Er stond ook nog een 757 in de planning, maar die is uiteindelijk nooit afgeleverd.

Longtail Aviation VQ-BWL © Emiel Pijpers

VQ-BWL © Guido Wolfs

VQ-BWL © Guido Wolfs

De kentering…

De kentering hing al in de lucht in het voorjaar van 2022. De VQ-BZV stond al een tijdje verveeld op Maastricht beton te happen alvorens ze weer aan het werk gezet werd. En ook de VQ-BWL kreeg nooit veel te doen in dienst van Longtail. De voormalige BFW arriveerde in mei 2022 op Maastricht en werd aldaar op het D-platform geparkeerd Dat het misging werd nog meer duidelijk toen de voormalige VQ-BWS twee weken na de aankomst van de BWL plotseling met TF-AMK registratie op Maastricht ten tonele verscheen. Een registratie die toebehoorde aan Air Atlanta Icelandic. De weg naar beneden was ingezet.



Ex-Virgin 747 VQ-BZV kwam later aan de grond te staan na een vrachtvlucht naar Hamburg. Ex-KLM 747 VQ-BWS werd al eerder van Maastricht naar London-Stansted overgevlogen, om van daar uit wellicht nog iets te kunnen betekenen voor Longtail. De VQ-BWL belandde uiteindelijk op Beek, omdat het plan om deze machine ook naar Stansted te verplaatsen uiteindelijk strandde. De VQ-BWT ging de inmiddels ex-VQ-BWS achterna naar Air Atlanta Icelandic als TF-AMJ. Vervolgens kwam de VP-BYK als ER-BYK bij een luchtvaartmaatschappij met de naam Terra Avia terecht. Daarmee kwam een einde aan de vrachtoperaties van Longtail Aviation. Het bedrijf bestaat echter nog en heeft momenteel nog één vliegtuig in de vloot, een Boeing 737-7BC(BBJ1) VP-BRT. Daarmee is men terug bij Longtail Aviation’s oorspronkelijke bedrijfsvoering, namelijk het uitvoeren van zakenvluchten.

VQ-BWM © Jesse Vervoort

VQ-BWM © Wim Boreas

VQ-BWN JetOne X © Emiel Pijpers

En nu: de geluksvogels…

Momenteel is de ex-VQ-BWS als 9H-AKK te vinden bij Air Atlanta Icelandic, waar de machine momenteel geheel wit voor Saudia Cargo in de weer is. De ex-VQ-BWT vliegt ook nog steeds en doet dit nog altijd als TF-AMJ voor Air Atlanta Icelandic, dat de machine voor Jet One X opereert. De voormalige VP-BYK vliegt nog steeds geheel wit als ER-BYK op naam van Terra Avia, waarmee we de nog vliegende exemplaren helaas gehad hebben.

De pechvogels…

Voor de andere drie machines liep het Longtail-avontuur minder goed af. De ex-Virgin Boeing 747-41R VQ-BZV is nooit meer weggekomen uit Hamburg. Daar liep de machine in april 2024 de man met de zeis tegen het lijf waarmee dit airframe voorgoed van de aardbodem verdween. Ook ex-KLM Boeing 747-406(M) VQ-BWM (ex PH-BFV) overleefde haar verblijf in Stansted niet. In juni 2024 verliet zij in stukken per afvalcontainer de plek die voor haar uitpakte als eindstation. Nou ja, op een paar uitzonderingen na want van enkele stukjes zijn aviationtags gemaakt. De VQ-BWL (ex PH-BFW) bleef tot 30 juli 2022 op het D-platform op Maastricht staan en was die tijd nog een gewild object voor de fotograferende luchtvaartenthousiasten. Op die 30e juli verliet de 747 als allerlaatste ex-KLM 747 Nederlandse bodem toen zij naar Victorville overgevlogen werd. Daar is zij nu nog steeds te vinden is in motorloze toestand.

De VQ-BWL wordt weggesleept voor haar aftocht naar Victorville © Guido Wolfs

VQ-BWL © Maarten Dols

VQ-BWL © Guido Wolfs





