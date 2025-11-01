Meer militaire activiteit op Groningen Airport Eelde

De Koninklijke Luchtmacht mag gebruik blijven maken van Groningen Airport Eelde. Het aantal militaire vliegtuigbewegingen stijgt daarbij tot ongeveer 790 per jaar. Dit is vastgelegd in de nieuwe Regeling voor militair luchthavenluchtverkeer op andere nationale burgerluchthavens, die per vandaag in werking treedt.

Nieuwe regeling voor militair gebruik

De regeling is ontwikkeld door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie. Tijdens de internetconsultatie werden er 110 reacties ontvangen. De meeste inzenders vroegen om een uitleg over de regeling. Omwonenden maakten zich zorgen over de mogelijke impact op hun omgeving, aangezien eerder werd aangenomen dat er jaarlijks maximaal 400 vliegbewegingen plaatsvinden. Tegelijkertijd gaven anderen aan het belangrijk te vinden dat Defensie voldoende kan oefenen en opereren vanaf het noordelijke vliegveld.

Afzonderlijke regeling verplicht

De regeling is ontstaan uit het recente Luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde. Volgens de Wet luchtvaart is er een aparte regeling nodig voor militair gebruik van civiele luchthavens. De richtlijnen dienen te voldoen aan de grenzen die in het Luchthavenbesluit zijn vastgesteld, waaronder openingstijden en geluidsnormen. De nieuwe maatregel staat los van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Volgens het ministerie is het essentieel dat militaire luchtvaartuigen ook vanaf burgerluchthavens kunnen opereren. Ze worden ingezet voor onder meer humanitaire noodhulp, regeringsvluchten, operationele vluchten en oefeningen. Daarnaast zijn zij in staat om hulp te bieden aan internationale missies en aan de Dienst Speciale Interventies van de politie.

Geen jachtvliegtuigen toegestaan

Het inzetten van jachtvliegtuigen, zoals de F-35, valt niet onder de regeling. Deze vliegtuigen mogen uitsluitend op Eelde landen in noodsituaties. Oefen- en lesvluchten met straalvliegtuigen of vliegtuigen van meer dan 6000 kilogram, zijn ook niet toegestaan.