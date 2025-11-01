Schiphol-maatregel heeft effect

Schiphol ziet een duidelijke verschuiving richting stillere vliegtuigen sinds de invoering van nieuwe havengelden. In het eerste kwartaal van 2025 is het percentage toestellen in de stilste categorieën toegenomen van 23 naar 33 procent. De luchthaven stelt dat deze ontwikkeling bijdraagt aan een duidelijke afname van geluidsoverlast in de omgeving.

‘De trend zet door: Schiphol wordt stiller. We zien dat luchtvaartmaatschappijen bewust kiezen voor stillere toestellen, zeker in de nacht. Dat is een goede ontwikkeling. We blijven ons inzetten voor een stillere luchthaven, die steeds beter in balans is met haar omgeving,’ zegt Pieter van Oord, CEO van de Royal Schiphol Group.

Financiële prikkel voor stillere toestellen

Sinds 1 april 2025 hanteert Schiphol nieuwe tarieven die luchtvaartmaatschappijen financieel belonen voor het gebruik van stillere vliegtuigen. Hoe stiller het toestel is, hoe lager de havengelden. Dagvluchten zijn bovendien voordeliger dan nachtvluchten, wat luchtvaartmaatschappijen aanmoedigt om het geluid in de nacht te verminderen.

De effecten zijn snel zichtbaar. In het tweede kwartaal van 2025 behoorde 30 procent van alle toestellen tot de stilste categorieën, terwijl dit in 2024 nog 23 procent was. In de maanden daarna liep dat aandeel verder op tot 33 procent.

Vooruitblik: minder geluid in 2026

De meest recente gebruiksprognose voor het gebruiksjaar 2026 toont aan dat de afname van het geluid naar verwachting zal doorgaan. Schiphol verwacht een verdere vermindering van het geluidsoverlast in de omgeving, onder andere door het gebruik van stilere vliegtuigen en maatregelen die nachtvluchten verhinderen.

Volgens de prognose worden in 2026 ongeveer 476.800 vliegtuigbewegingen verwacht, waarvan 25.200 in de nacht.