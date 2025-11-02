Amerikaanse luchtmacht wil meer straaljagers

De Verenigde Staten komen jachtvliegtuigen te kort. De Amerikaanse luchtmacht wil heel wat meer straaljagers van verschillende types om wereldwijd in te kunnen zetten.

De US Air Force heeft in een nieuw rapport aan het Congres aangegeven dat haar jachtvloot de komende tien jaar flink groeien om te kunnen voldoen aan de nationale defensiebehoeften. Het plan voorziet in een toename tot 1.558 gevechtsklare vliegtuigen, tegenover een geschatte 1.271 in het begrotingsjaar 2026. Om dit doel te bereiken, wil de luchtmacht de productie van de F-15EX Eagle II en de F-35A Lightning II versnellen en bestaande toestellen verder moderniseren.

Het document, ondertekend door staatssecretaris Troy Meink en opgesteld in opdracht van het Congres, benadrukt de noodzaak om modernisering te combineren met betaalbaarheid. De luchtmacht richt zich op het versterken van haar vijfde-generatievloot, het uitbreiden van gevechtscapaciteiten en de aanschaf van nieuwe, geavanceerde jagers om voorbereid te zijn op confrontaties met ‘gelijkwaardige tegenstanders’ zoals Rusland of China.

F-15EX, F-35A en F-47

Volgens het plan kan Boeing tegen 2027 tot 24 F-15EX’s per jaar produceren, oplopend tot 36 met extra investeringen. De luchtmacht wil in totaal 129 toestellen aanschaffen, waarvan 126 vóór 2030 worden geleverd. Boeing verwacht nog tot ver in het volgende decennium F-15’s te produceren, mede dankzij internationale orders.

De F-35A blijft de ruggengraat van de luchtmacht. Zodra vertragingen bij upgrades zijn opgelost, wil Lockheed Martin de productie opvoeren tot maximaal 165 toestellen per jaar, waarvan 100 bestemd voor de Amerikaanse luchtmacht. Daarnaast wordt samengewerkt met Rheinmetall in Duitsland voor extra productiecapaciteit. Het rapport verwijst ook naar het toekomstige F-47-toestel binnen het Next Generation Air Dominance-programma, dat samen met autonome drones zal opereren. Tegelijkertijd plant de luchtmacht het uitfaseren van oudere vliegtuigen, waaronder de A-10 en enkele F-22’s, om middelen vrij te maken. En dat is nodig met een jaarlijks tekort van 400 miljoen dollar voor onderhoud. De luchtmacht waarschuwt dan ook dat het behalen van de doelstelling van 1.558 straaljagers in 2035 alleen haalbaar is bij stabiele financiering en productie.