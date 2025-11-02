Einde vlucht door bananenbroodje van KLM

Einde vlucht door een bananenbroodje. Voor een stel met heftige notenallergie zorgde de snack van KLM dat zij vroegtijdig het vliegtuig moesten verlaten.

Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Edinburgh is vorig weekend met twee passagiers minder vertrokken. Een stel besloot het toestel te verlaten kort voor vertrek, nadat bleek dat tijdens de vlucht een snack met amandelen zou worden geserveerd. De twee, die beiden een notenallergie hebben, vreesden voor een ernstige allergische reactie.

Volgens regionale omroep NH Nieuws zouden de passagiers onderweg een stukje bananenbrood met amandelschaafsel aangeboden krijgen. Het stel ontdekte dit vlak voor het opstijgen. Zij zeggen dat ze bij het boeken van de reis al hadden aangegeven dat ze allergisch zijn voor noten, maar een woordvoerder van KLM kon dat niet bevestigen.

Geen veilige oplossing

De reizigers gaven aan dat het weigeren van de snack voor henzelf geen oplossing was, omdat de rest van de passagiers het bananenbrood wél zou krijgen. Daardoor konden er alsnog sporen van amandelen in de cabine terechtkomen. Uit angst voor een allergische reactie besloten ze daarom het vliegtuig te verlaten. De bemanning zou volgens NH hebben uitgelegd dat het niet mogelijk was om voor alle andere passagiers het snackmoment te schrappen. Vervolgens stapte het stel uit, waarna het toestel zonder hen richting Schotland vertrok. KLM heeft laten weten dat de tickets van de twee passagiers volledig zijn vergoed.

Bananenbrood

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat het bananenbrood, dat sinds twee jaar op sommige Europese routes wordt aangeboden, onderdeel is van een duurzamer cateringconcept. Het dient als alternatief voor het traditionele broodje kaas en kan worden hergebruikt als het niet is uitgeserveerd. Overgebleven broodjes kaas moeten na de vlucht worden weggegooid.