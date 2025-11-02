Emirates-topman boos op Boeing

Emirates-president Tim Clark liet zijn frustratie blijken nadat hij niet van Boeing zelf, maar via de media heeft vernomen dat de levering van de 777-9 nu pas in 2027 wordt verwacht.

Grote bestelling opnieuw vertraagd

De grote bestelling van de luchtvaartmaatschappij wordt opnieuw vertraagd, aangezien Boeing naar verwachting het hele jaar 2026 nodig heeft om de certificering van de nieuwe 777-9 te voltooien. Clark benadrukte dat hij onlangs meerdere Boeing-managers heeft ontmoet in New York en Seattle, die op geen enkel moment hadden aangegeven dat het beoogde leveringsjaar zou verschuiven naar 2027.

Emirates is een belangrijke klant van de 777X-familie, met een bestelling van 35 777-8’s en 170 777-9’s. Volgens het oorspronkelijke contract zou het eerste vliegtuig in oktober 2025 worden geleverd, een deadline die nu niet wordt gehaald.

Impact op vlootplanning en strategie

Door de verschuiving naar 2027 moet Clark met zijn team de vlootplanning en operationele strategie herzien. De golfmaatschappij zal oudere vliegtuigen langer in dienst moeten houden en de renovatie van cabines versnellen. Tegelijkertijd onderzoekt de maatschappij alternatieven bij Airbus en dringt zij aan op een A350-1000-variant met hogere capaciteit, als onderdeel van het langetermijnplan om de Airbus A380 te vervangen.

Kritiek op communicatie

De kern van Clarks klacht gaat minder over de vertraging zelf dan over de manier waarop deze is gecommuniceerd. ‘Als je 2027 zegt, bedoel je dan januari of december?’ vroeg hij zich af. Volgens Clark had Emirates als eerste geïnformeerd moeten worden, in plaats van het nieuws via mediakanalen te vernemen.