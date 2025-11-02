Met suïcidale neigingen door de vliegkeuring? | Column

Als je de medische keuring ondergaat voor het vliegbrevet, krijg je een stuk of tien uiterst doorzichtige vragen over zelfmoord. We weten allemaal waarom. Er zijn twee goed gedocumenteerde voorbeelden van piloten die hun passagiers meenamen in de dood.

Of dat vragen-stellen werkt is natuurlijk de vraag. Maar veel meer kunnen de bevoegde instanties gewoon niet doen. En als ze niks doen, krijgen ze lastige vragen van journalisten en parlementariërs.

Tips van derden zouden veel zinvoller zijn. Maar dan zit je weer met de privacy. We hebben onlangs op het vliegveld hier zo’n geval gehad. Ga je buren en collega’s maar eens – hoe noem je het – verlinken. Zo simpel is het allemaal niet.

Iets anders is: hoe gek je mag zijn, om toch door de keuring te komen?

Leuk zijsprongetje: het omgekeerde, nìet door de keuring willen komen, was vroeger heel gebruikelijk bij jonge mannen de via een zogeheten S5-verklaring de dienstplicht wilden ontlopen. Wat bleek: met de piemel uit de broek, luid het Wilhelmus zingend het kamertje van de keuringsarts binnenkomen? Dat had weinig zin. De keuringsartsen hadden de truc meteen door.

Maar stel nu eens dat de bepaalde stellingen aan de kandidaat voorgelegd zouden worden, met hokjes ‘WAAR’ en ‘NIET WAAR’ erachter. Ik noem even: de aarde is plat, en er zijn nooit mensen op de maan geweest. En: vaccins worden door de overheid voorzien van microchips, waarmee de Geheime Dienst je in de gaten kan houden.

Ik vrees dat er met name in de VS flink wat keren ‘WAAR’ aangekruist zou worden. ‘Er zijn buitenaardse ruimteschepen geland in Nevada, maar dit feit wordt verborgen gehouden door de Feds in Washington.’ Ik schat dat 5% van de Amerikanen bij deze kwestie aan het twijfelen slaat.

‘Sneeuwwitje en Roodkapje hebben echt bestaan’, is een no-go. Maar wat dacht u van: ‘Er is 700 jaar geleden een man uit het plaatsje Mekka door een paard met gouden vleugels opgehaald, en in de wolken verdwenen.’ Geen probleem! Naar schatting 90% van de piloten van Saudi en Gulf Air zouden ermee wegkomen. Steeds meer Nederlanders ook, trouwens.

‘Er woont op de berg Kailasa in de Himalaya een man met vijf hoofden en drie ogen.’

Mag iemand die dàt gelooft een handtekening zetten onder een formulier met de titel ‘Airbus A350 Captains Aircraft Acceptance Form’? Zekers! Is geen enkel bezwaar in India. Zou dit wel zo zijn, dan kwam er daarginds geen airliner meer van de grond.

Dan deze: ‘Er was zesduizend jaar geleden een man, die van alle diersoorten op aarde een mannetje en een vrouwtje op een houten boot heeft verzameld. Een andere man leefde negenhonderd jaar. En enkele millennia later werd een man doodgemarteld, maar die liep drie dagen later weer levend rond.”‘

Komt iemand die dit voor waar houdt door het psychologische deel van zijn of haar vliegmedische keuring? Ja! Geen enkele twijfel! Gebeurt elke dag, met name in Polen, Portugal, Spanje en Ierland. En in Nederland, met enige regelmaat.

Goof Bakker

