Nieuwe onthullingen rond bijna-botsing Nice Airport

Franse onderzoekers hebben een voorlopig rapport vrijgegeven over een bijna-botsing dat in september plaatsvond op de luchthaven van Nice. Een Airbus A320 van het Tunesische Nouvelair vloog daar rakelings over een easyJet-vliegtuig.

De Nouvelair A320 (TS-INP), onderweg van Tunis naar Nice als vlucht BJ586, zette die avond de landing in voor baan 04L, maar lijnde zich in werkelijkheid op voor 04R. In dezelfde periode bevonden zich zware stormen in de regio. Tegelijkertijd betrad een easyJet A320 (OE-IJZ), vlucht U24706 naar Nantes, baan 04R, net toen de Nouvelair-toestel de landing inzette.

De Tunesische Airbus vloog op 50 voet (ADS-B-data heeft een marge van 25 voet) hoogte over de drempel van de baan. Zes seconden later besloten de piloten de landing af te breken en een go-around te initiëren, aldus The Aviation Herald. Het toestel scheerde rakelings over de easyJet-A320. Inzittenden meldden ‘merkbare trillingen’ in het vliegtuig toen Nouvelair 586 van achteren over hun hoofden trok.

Vergissing bij landing

Nice Airport beschikt over twee parallelle start- en landingsbanen. Het Nouvelair-toestel kreeg toestemming om te landen op baan 04L, terwijl het easyJet-vliegtuig zich klaarmaakte voor vertrek vanaf baan 04R, de baan die het dichtst bij zee ligt. Volgens het rapport zouden verschillen in de helderheid van de baanverlichting ertoe kunnen hebben geleid dat de Nouvelair-crew zich per vergissing op baan 04R uitlijnde.

‘Er werden geen afwijkingen opgemerkt met betrekking tot de staat van de verlichting op deze landingsbaan op het moment van het voorval. (…) ‘S Nachts zijn de 04R-lichten van de landingsbaan veel helderder dan de 04L-lichten van de landingsbaan,’ aldus het rapport.

Slechte weersomstandigheden

Het rapport benadrukt dat beperkt zicht door regen en bewolking mogelijk heeft bijgedragen aan de vergissing van de bemanning van de Nouvelair Airbus A320, die per ongeluk een visuele nadering naar baan 04R uitvoerde. Volgens de BEA was het weer ‘onbewolkt tussen Cannes en Antibes,’ maar kwamen er ‘matige buien’ en ‘lichte turbulentie’ in het gebied voor.

