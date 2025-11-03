Kat veroorzaakt reddingsoperatie op Istanbul Airport

Istanbul Airport is urenlang in de ban geweest van een ontsnapte kat. Het huisdier van een passagier op weg naar Ljubljana zorgde voor een twaalf uur durende reddingsactie.

Een Russische passagier die zich voorbereidde op vlucht TK1061 naar Ljubljana, liet haar kat even uit de reismand in het damestoilet bij de vertrekhal. Tot haar schrik wist het dier via een opening onder de wastafel te ontsnappen en verdween het in een luchtkanaal.

De vrouw sloeg alarm, waarna de reddings- en brandweerdienst (ARFF) en technische teams van de luchthaven snel ter plaatse kwamen. Medewerkers van het hotel verwijderden eerst de wastafel en maakten een deel van de muur open om de kat te vinden, maar zonder resultaat. Vervolgens werden thermische camera’s en inspectieapparatuur ingezet om het dier op te sporen.

Na urenlang zoeken konden de hulpdiensten met behulp van warmtebeelden de exacte locatie van de kat bepalen. Met een lamp en een portie natvoer werd het beestje voorzichtig uit zijn schuilplek gehaald. In totaal duurde de reddingsactie ongeveer twaalf uur, waarna de kat ongedeerd aan haar eigenaar werd teruggegeven. De passagier besloot haar reis voort te zetten en stapte later die dag op een volgende vlucht richting Slovenië.

Katten aan boord

Reizen met huisdieren is allang geen zeldzaamheid meer. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen spelen in op de wens van reizigers om hun viervoeters mee te nemen op vakantie of zakenreis. Ook luchthavens zelf bereiden zich voor op hun dierlijke passagiers. Istanbul Airport (IGA) heeft bijvoorbeeld speciale ‘pet rooms’ ingericht: ruimtes waar katten en honden kunnen eten, drinken of zelfs hun behoefte kunnen doen voordat ze aan boord gaan. Er zijn aparte zones met ventilatie, drinkbakjes en kattenbakken, zodat de dieren niet onnodig gestrest raken tijdens het wachten.