Mysterieuze drones ontsnappen aan Belgische politie

Drones bedreigen wederom Belgische luchtmachtbases na eerdere incidenten door heel Europa. De Belgen doen onderzoek.

De politie in België onderzoekt dronewaarnemingen boven een militaire luchtmachtbasis. Dat meldt de Belgische minister van Defensie Theo Francken zondag, nadat er de afgelopen tijd al meerdere drones waren gezien boven militaire zones in het land. De regering ontving zaterdag meldingen van drones die boven de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel, in het noordoosten van België, vlogen, schreef Francken op X. Een helikopter en politiewagens zetten de achtervolging in, maar slaagden er niet in de drone te onderscheppen. Ook een drone-stoorzender kon het toestel niet uitschakelen, aldus Francken. Afgelopen nacht drie meldingen van drones boven Kleine Brogel, groter type op grotere hoogte. Geen gewone overvlucht maar duidelijke opdracht met Kleine Brogel als onderwerp.



Dronegunjammer afgevuurd, bleek niet effectief (afstand? radiofrequentie?). Politieheli en -combi’s… — Theo Francken (@FranckenTheo) November 2, 2025

Het voorval moet wel serieus genomen worden. Althans, dat valt op te maken uit de reactie van de Belgen: ‘Het ging niet om een eenvoudige overvlucht, maar om een gerichte actie tegen (vliegbasis, red.) Kleine-Brogel,’ zei hij. Een woordvoerder van Franckens kabinet liet aan Reuters weten dat de politie het incident onderzoekt. Ministers zullen de waarnemingen deze week bespreken.

NAVO-landen zijn de afgelopen weken extra waakzaam geweest na meldingen van drones en andere luchtruimschendingen, onder meer bij luchthavens in Kopenhagen, München en in de Baltische regio. In september drongen zo’n twintig Russische drones het Poolse luchtruim binnen. In België lopen al onderzoeken naar meerdere dronewaarnemingen boven een militaire basis in het zuidoosten van het land, evenals boven de basis van Elsenborn aan de Duitse grens, vorige maand.

Het is in België verboden om met drones boven militaire gebieden te vliegen. De Europese Commissie stelde vorige maand vier Europese defensieprojecten voor, waaronder een anti-dronesysteem en een plan om de oostelijke grens met Rusland te versterken, als onderdeel van een bredere strategie om Europa tegen 2030 beter te kunnen verdedigen. Francken heeft opgeroepen tot hogere uitgaven van de Belgische regering voor anti-dronetechnologie.