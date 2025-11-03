Nieuwe aanwinst voor Oekraïense luchtmacht

Oekraïne gaat zijn luchtmacht een enorme boost geven. De Zweedse vliegtuigbouwer Saab gaat het land waarschijnlijk voorzien van grote aantallen van de Gripen-straaljager.

Zweden en Oekraïne hebben een belangrijke stap gezet richting de uitbreiding van de Oekraïense luchtmacht door een akkoord te ondertekenen over de mogelijke levering van Zweedse Gripen-gevechtsvliegtuigen. Volgens president Volodymyr Zelensky zouden de eerste toestellen al in 2026 in Oekraïne kunnen worden ingezet.

De Gripen, ontwikkeld door Saab, geldt als een van de meest geavanceerde multirole-jagers ter wereld en kan luchtgevechten, grondaanvallen en verkenningsmissies uitvoeren. De nieuwste versie, de Gripen E, beschikt over moderne avionica, geavanceerde radar en elektronische oorlogsvoering, en kan snel opstijgen vanaf korte of eenvoudige banen. Vooral dat laatste is een groot voordeel onder oorlogsomstandigheden.

Hoewel Oekraïne zijn luchtmacht heeft uitgebreid met westerse toestellen zoals F-16’s en Mirage 2000’s, blijft het aantal moderne vliegtuigen beperkt. De toevoeging van Gripens zou de verdediging tegen Russische aanvallen aanzienlijk kunnen versterken, vooral dankzij hun vermogen om Meteor-luchtraketten af te vuren met een groter bereik dan de Amerikaanse AIM-120. Volgens deskundigen zal Oekraïne vermoedelijk eerst oudere Gripen C/D-modellen ontvangen, omdat de nieuwste E/F-varianten nog maar net operationeel zijn bij de Zweedse luchtmacht. Premier Ulf Kristersson waarschuwde dat het volledige leveringsproces 10 tot 15 jaar kan duren.

Zelensky kondigde bovendien aan dat Zweden en Oekraïne plannen bespreken om de productie van Gripens gedeeltelijk te verplaatsen naar Oekraïens grondgebied. Ook zou er sprake zijn van de opening van een fabriek in Canada waar Oekraïne voorrang zou krijgen. Hoewel de Gripen geen wonderwapen is, benadrukken militaire experts dat de toestellen een waardevolle versterking vormen die Oekraïne meer flexibiliteit en slagkracht in de lucht zal geven.