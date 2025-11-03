Close Menu
Incidenten

Onaangename vlucht voor 777-passagier

TC-LKA Boeing 777-300ER Turkish op Schiphol © Remco de Wit

Een passagier raakte in Miami gewond toen een koffer op zijn hoofd viel aan boord van een Turkish Airlines-toestel, net voordat het vliegtuig aan de taxi begon.

Om 00:01 uur begon de Boeing 777-300ER met vluchtnummer TK78 aan de pushback vanaf de South Terminal van Miami International Airport. Het toestel stond klaar om te taxiën, maar bleef 25 minuten stilstaan, zo blijkt uit data van Flightradar24. Vervolgens keerde het vliegtuig terug naar de gate om medische hulp te verlenen aan de gewonde passagier, die vervolgens van de vlucht werd gehaald. Kort daarna vertrok het toestel alsnog, en een uur later steeg het toestel op voor de lange vlucht naar Istanbul Airport. De exacte oorzaak is nog niet bekend.

©Flightradar24

Rechtszaak om vallende koffer

In 2023 raakte een passagier van United Airlines ook gewond toen een zware koffer uit een open bagagerek viel tijdens een vlucht van Boston naar Londen. De passagier startte later een rechtszaak, stellende dat de cabinebemanning onvoldoende toezicht hield op het veilig opbergen van handbagage. Volgens de aanklacht leidde deze nalatigheid tot verwondingen aan hoofd, nek en rug, evenals mentale en emotionele schade.

