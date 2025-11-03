Piloten geschorst na eerdere waarschuwingen

Twee piloten van Air India zijn geschorst wegens het ontbreken van verplichte licenties, kort na eerdere DGCA-waarschuwingen over tekortkomingen van de airline.

Vijf maanden nadat de luchtvaartautoriteit Air India had aangesproken vanwege tekortkomingen in de bemanningsplanning, zijn er opnieuw problemen bij de airline. Twee piloten van Air India zijn tijdelijk uit dienst gehaald nadat ze vluchten uitvoerden zonder te voldoen aan verplichte vergunningen en veiligheidsvoorschriften.

Piloten vlogen zonder geldige papieren

Een first officer bleef vliegen voor de airline, ondanks dat hij zijn recente tweejaarlijkse Pilot Proficiency Check (PPC) en Instrument Rating (IR) niet had gehaald. De PPC is cruciaal voor de veiligheid van commerciële vluchten. Ze toetsen of een piloot voldoende vaardig is in zowel routine- als noodsituaties. Zonder een geslaagde test is een piloot niet bevoegd om commerciële vluchten uit te voeren, wat zowel wettelijke als veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Een andere piloot vloog met een verlopen Engels taalvaardigheidscertificaat.

‘Er is een geval vastgesteld waarbij een senior piloot een vlucht uitvoerde met een verlopen ELP‑licentie. Zodra deze fout onder onze aandacht kwam, is de betrokken senior piloot uit de dienstregeling gehaald en wordt de zaak onderzocht. Dit is bovendien correct gemeld bij de toezichthouder,’ meldt Air India.

Structurele tekortkomingen bij de airline

Als gevolg van het meest recente incident werden beide piloten en een crewplanner direct uit de dienstregeling gehaald, en is een formeel onderzoek gestart door de DGCA, die eerder in juni al ‘herhaalde en ernstige overtredingen’ had vastgesteld na een onderzoek dat volgde op het ongeluk in Ahmedabad op 12 juni.

De DGCA ontdekte toen aanzienlijke tekortkomingen op het gebied van licenties, rusttijden en recente vliegervaring, en beval dat drie senior functionarissen onmiddellijk uit hun rooster- en operationele taken werden gehaald. Deze medewerkers werden overgeplaatst naar niet-operationele functies terwijl disciplinaire maatregelen en corrigerende stappen werden doorgevoerd. De toezichthouder waarschuwde Air India bovendien dat toekomstige overtredingen van bemanningsplanning, licentie-eisen of maximale vlieguren zouden leiden tot strenge sancties, waaronder boetes, schorsing van licenties of het intrekken van operationele vergunningen.

Piloten maken zich zorgen

In India groeit de onrust onder Air India-piloten: binnen een week vonden twee serieuze veiligheidsincidenten plaats. Het eerste incident vond plaats op 4 oktober. Tijdens vlucht AI117 van Amritsar naar Birmingham trad er kort voor landing een probleem op. Een paar dagen later, op 9 oktober, vertrok vlucht AI154 rond 21:00 uur ’s avonds van Wenen in de richting van Delhi. Terwijl de Boeing 787-8 waarmee de vlucht werd uitgevoerd, registratie VT-ANC, op een kruishoogte van 39.000 voet vloog, ontstonden er problemen met verschillende belangrijke systemen. Daarop luidde de Federation of Indian Pilots (FIP) de noodklok.