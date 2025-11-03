Ryanair boekt recordcijfers

Ryanair heeft opnieuw indrukwekkende financiële resultaten geboekt. De airline spreekt zeer lovend over de MAX, vervoerde meer passagiers en is op zoek naar nieuwe piloten.

Nettowinst stijgt met 42 procent

Ryanair maakte op 3 november haar financiële resultaten bekend. In de eerste helft van het boekjaar 2025/26 steeg de nettowinst met 42 procent tot €2,54 miljard, dankzij een sterke paasperiode, herstel van Q2-tarieven en gematigde groei. Voor het tweede kwartaal alleen rapporteerde de luchtvaartmaatschappij een winst van €1,72 miljard, een stijging van 20 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. ©Ryanair

Groei van het aantal passagiers

Het aantal passagiers groeide in de eerste helft van het boekjaar met drie procent naar een record van 119 miljoen, terwijl de gemiddelde ticketprijs met 13 procent steeg. Extra inkomsten zoals maaltijdverkoop stegen met zes procent tot €2,91 miljard, en de operationele kosten namen slechts één procent per passagier toe. CEO Michael O’Leary benadrukte dat strakke kostenbeheersing, gunstige afspraken rondom brandstof en efficiënt beheer van luchthaventarieven bijdroegen aan het resultaat.

Brandstofkosten

Om brandstofkosten te besparen heeft Ryanair voor het grootste deel van dit jaar al vaste afspraken gemaakt over de prijs van kerosine, zodat plotselinge prijsstijgingen hen niet hard raken. Voor volgend jaar geldt iets vergelijkbaars: ook daar is het grootste deel van de brandstof tegen een vaste prijs gekocht, wat de maatschappij flink geld bespaart. Daarnaast investeert Ryanair in de nieuwere MAX, die tot 16% minder brandstof per passagier verbruiken. Ook oudere vliegtuigen zijn aangepast met speciale vleugelstukken, waardoor ze zuiniger vliegen en minder CO₂ uitstoten. Dankzij deze combinatie van vaste brandstofprijzen en efficiëntere vliegtuigen kan Ryanair de kosten laag houden en winst maken, zelfs als de olieprijzen plotseling stijgen. Foto ter illustratie © Hugo LUC, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Uitbreidingsplannen tot de MAX

Ryanair beschikt momenteel over een vloot van 641 vliegtuigen, waaronder 204 Boeing 737-8200 ‘Gamechangers’ in Ryanair-configuratie. Ze worden zo genoemd vanwege hun hogere capaciteit, lagere kosten per stoel en efficiënter brandstofverbruik. De eerste vijftien Boeing 737 MAX 10’s worden in de lente van 2027 geleverd. ‘Voor het eerst in vele jaren zullen we tegen de start van het zomerschema over een volledige vloot beschikken… en ik denk dat dit een sterke groei van 4% in passagiersaantallen mogelijk zal maken, naar ongeveer 215 miljoen,’ aldus O’Leary tegen Reuters. Verder benadrukt de CEO dat Boeing ‘uitstekend werk’ levert bij de levering van de nieuwere toestellen. Met de verwachte goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten voor de MAX 10-vliegtuigen medio 2026, begint de airline alvast met het versnellen van de opleiding en werving van piloten, zodat zij klaar zijn voor de eerste leveringen die begin 2027 gepland staan.

Schrappen van 800.000 stoelen

Hoewel Ryanair haar netwerk blijft uitbreiden en positieve resultaten boekt, schrapt de maatschappij deze winter 800.000 stoelen en sluit 24 routes vanaf Duitse luchthavens die populair zijn onder Nederlandse passagiers. CEO Michael O’Leary wijt dit aan hoge luchthavenkosten en beleid van de Duitse overheid.