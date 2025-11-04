Boeing haalt cruciale miljarden op

Boeing heeft de verkoop van belangrijke activa van haar Digital Aviation Solutions-divisie afgerond. De Amerikaanse fabrikant haalt daarmee cruciale miljarden op die het bedrijf moeten helpen stabiliseren.

Boeing verkoopt meerdere digitale dochterbedrijven aan investeringsbedrijf Thoma Bravo voor ruim 10,5 miljard dollar (ruim €9 miljard). Deze afstoting omvat opmerkelijke merken, waaronder navigatiebedrijven Jeppesen en ForeFlight, vliegtuig- en motoractiva-managementtool AerData en het op de Australische markt gerichte OzRunways.

De transactie werd reeds in april aangekondigd maar moest eerst nog de nodige goedkeuring krijgen. De aangekochte activa zullen als één onafhankelijk bedrijf verder gaan onder de naam Jeppesen ForeFlight met hoofdkantoren in Denver en San Francisco. Overige kritieke softwarebedrijven zullen vooralsnog onder de paraplu van Boeing blijven bestaan.

De overeenkomst is belangrijk voor Boeing. Het geld kan de Amerikaanse vliegtuigfabrikant gebruiken om de te balans versterken, de schulden te verminderen en het bedrijf in staat te stellen zich te concentreren op zijn kernactiviteiten voor productie en diensten. ‘Deze transactie is een belangrijk onderdeel van onze strategie om ons te concentreren op de kernactiviteiten, de balans aan te vullen en prioriteit te geven aan de investment-grade kredietrating’, aldus Boeing-CEO Kelly Ortberg.

Financieel zwaar weer

Het financiële plaatje van Boeing ziet er nog altijd niet goed uit na twee noodlottige 737 MAX-crashes en het incident aan boord van een Alaska Airlines 737 MAX. Hoewel de productiegraad van types als de 737 MAX en 787 Dreamliner de afgelopen maanden verbetering laten zien, stelde het Amerikaanse bedrijf de lancering van de 777X onlangs opnieuw uit. Ditmaal naar 2027.

De financiële gevolgen van het uitstel waren direct groot. De aandelenkoersen van Boeing daalden direct vier procent als gevolg van het nieuws en de Amerikanen konden rekenen op flinke kritiek vanuit de sector. Inmiddels kost de vertraging van het gehele 777X-programma het Amerikaanse vliegtuigbedrijf al ruim vijftien miljard dollar.