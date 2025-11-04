Airbus én Boeing door airline gepasseerd?

Vliegtuigbouwers Airbus en Boeing krijgen competitie vanuit de Chinese hoek. Malaysia Airlines heeft interesse in de COMAC C919, de directe concurrent van de 737 MAX en de A320neo. Als de maatschappij voor de COMAC kiest, wordt het eerste vliegtuig in 2035 verwacht.

Het is de eerste keer dat een niet-Chinese maatschappij interesse toont om de C919 toe te voegen aan haar vloot. ‘We bekijken op dit moment vliegtuigen die passen bij de langetermijn-doelen van de Malaysia Airlines Group. Daarbij overwegen we ook de COMAC-toestellen’, zegt CEO Izham bin Ismail tegen het Chinese medium Yicai. Het gaat daarbij om de grotere C919 narrowbody’s. Toch is de CEO voorzichtig met uitspraken doen. ‘Ergens in 2026 gaan we onze keuze maken.’

Leveringsproblemen

Dat Malaysia Airlines in haar jarenplan de C919 overweegt naast Airbus en Boeing, heeft te maken met vertragingen bij de twee giganten. De CEO benoemt zijn onvrede over dat onderdelen drie tot zes maanden op zich laten wachten. Voor motoronderdelen is de wachttijd zelfs opgelopen tot een jaar. Het gaat hierbij om onderdelen van Rolls Royce, en Pratt & Whitney.

Daardoor loopt het post-coronaherstel van de Malaysia Airlines Group in China ook vertraging op, hoewel de vraag vanuit passagiers alweer op het niveau van voor de pandemie zit. Ismail hoopt dat de capaciteit op de Chinese routes volgend jaar kan worden verhoogd.

Grootse plannen

Vliegtuigbouwer COMAC hoeft voorlopig niet stil te zitten. Dit jaar wilde ze de productiecapaciteit van de C919 verhogen tot 50 stuks. Daarnaast liggen er ook plannen voor een C929, een groter type dat mag gaan concurreren met de Boeing 787 en de Airbus A330. Air China heeft kenbaar gemaakt de eerste klant te willen zijn.

Onlangs nam een andere niet-Chinese maatschappij, Vietjet, na slechts een halfjaar alweer afscheid van diens COMAC-toestellen. De airline had twee C909’s, wat kleinere Chinese COMAC-jets, gedurende zes maanden in dienst, maar besloot de lease niet te verlengen. Het besluit daartoe betekent een tegenvaller voor de Chinese vliegtuigbouwer die zichzelf wil positioneren als alternatief voor Airbus en Boeing.