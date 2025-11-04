Laatste 757 in Europa laat zich nog één keer zien

De Boeing 757 vliegt nog één laatste vlucht en daarna verdwijnt de machine uit de vloot van Condor. Deze laatste vlucht markeert het einde van “The Flying Pencil” op het Europese vasteland.

De afgelopen weken verdwenen reeds de Boeing 757’s uit de vloot van Condor, waaronder het geliefde toestel met bijnaam “Willi”, registratie D-ABON. Met het verdwijnen van het toestel met het hartenpatroon kwam het einde van het type snel in zicht. Woensdag voert de Duitse vakantievlieger een afscheidsvlucht uit tussen haar hub in Frankfurt en Wenen, Oostenrijk.

De afscheidsvlucht draagt het toepasselijke vluchtnummer DE 757 en vertrekt om 10:00 uur vanuit Frankfurt voor een anderhalf uur durende vlucht naar Wenen. Na ruim 2,5 uur aan de grond stijgt de 757 opnieuw op voor haar laatste reis terug naar huis. Aan boord is plaats voor 75 gasten die kunnen genieten van onder andere een DJ, exclusieve souvenirs en vele fotomomenten.

De laatste commerciële vlucht vond al plaats op zondag 2 november. Toen vloog een blauw-gestreepte Boeing 757-300, registratie D-ABOI, op en neer tussen Frankfurt en Hurghada, Egypte. Datzelfde toestel werd ook ingezet op de laatste vlucht vanuit de secundaire hub in Düsseldorf. Dat gebeurde op woensdag 29 oktober, toen de 757 een retourvlucht naar Palma de Mallorca uitvoerde.

Airbus-vloot

Het vertrek van de Boeing 757 bij Condor betekent tevens het einde van een tijdperk voor Europa. Voortaan is er geen enkele maatschappij meer op het Europese vasteland die het toestel nog exploiteert. Dat betekent overigens niet dat de machine helemaal nooit meer te zien is in Europa. Icelandair en United Airlines zetten het toestel vooralsnog in op transatlantische routes, hoewel het daarbij gaat om de kleinere 757-200-variant.

Voor Condor is het vertrek tevens de laatste stap naar een volledige Airbus-vloot. De maatschappij beschikt over 42 toestellen uit de Airbus A320-familie, zowel ceo- als neo-varianten. In de nabije toekomst komen er nog eens zes toestellen bij. Verder heeft de airline ook achttien Airbus A330-neo’s in de vloot, die de ruggengraat vormen van haar internationale netwerk.