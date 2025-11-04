Oude A340’s mogen toch nog even door

De Airbus A340’s van Lufthansa mogen langer doorvliegen. Eerder werd aangekondigd dat de laatste vluchten van de viermotorige toestellen in januari zouden plaatsvinden.

Oorspronkelijk zou Lufthansa haar A340-600-vloot begin 2026 afstoten. Op 11 januari stonden de laatste vluchten naar Boston en New York gepland. Daarna zou het doek vallen, iets minder dan vijf jaar na planning. Het pensioen is nu opnieuw vooruitgeschoven, meldt de Aerotelegraph. Eerst wilde Lufthansa de machines al uitfaseren in 2021. Door een toename in de vraag naar internationale vluchten, na de coronapandemie, nam de Duitse flag carrier haar A340-toestellen toch terug in dienst. Daarna zouden de machines in 2025 met pensioen mogen, maar ook dit werd uitgesteld.

Vertraging

Dat heeft alles te maken met vertraging van de Boeing 787. Lufthansa zou dit jaar tien nieuwe Dreamliners met de vernieuwde Allegris-cabine in ontvangst nemen. Maar door ontbrekende stoelcertificaten voor de business class-stoelen loopt de levering achter. Daardoor zijn de A340-600’s langer nodig in de vloot. ‘Oorspronkelijk wilden we deze toestellen achter de hand houden als reserves. Nu gaan ze de aankomende zomer volop meedraaien’, meldt Lufthansa-CEO Carsten Spohr.

Boeing 777X

De Dreamliners met de Allegris-cabine zijn niet de enige toestellen die op zich laten wachten. Lufthansa wacht ook nog steeds op de levering van de Boeing 777X, die al jaren vertraagd is. Deze nieuwe, zuinigere kist moet de A340 gaan vervangen. Dat de Airbus, die ooit het paradepaardje van de vloot was, nu langer door mag vliegen heeft volgens Spohr echter niks met de vertraagde 777X te maken.