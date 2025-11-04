VS bijna opnieuw getuige van vliegtuigcrash 

Het zijn taferelen die doen terugdenken aan de verschrikkelijke gebeurtenis in Washington afgelopen januari: opnieuw botste een vliegtuig bijna op een helikopter in de VS.

Een Southwest Airlines Boeing 737-700, registratie N280WN, was op woensdag 29 oktober onderweg vanuit Baltimore, Maryland richting Cleveland, Ohio, VS. Toen de Boeing de landing inzette voor Cleveland Hopkins Airport bewoog een Eurocopter EC-145 zich richting hetzelfde gebied van het luchtruim. De twee toestellen kwamen ernstig dicht bij elkaar in de buurt.

Terwijl de Boeing van Southwest Airlines de landing had ingezet op landingsbaan 6L, stak de reddingshelikopter van Metro Life Flight door het luchtruim van de luchthaven, precies op het naderingspad van het Southwest-toestel. De Boeing 737 en de helikopter bevonden zich toen op dezelfde hoogte, op minder dan een halve mijl (ongeveer 800 meter) van elkaar verwijderd.

Het botsing-waarschuwingssysteem van de Boeing 737, TCAS, sloeg vervolgens alarm. De bemanning van het Southwest-toestel besloot vervolgens de landing af te breken op een hoogte van ongeveer 550 meter. De Boeing steeg weer naar zo’n vierduizend voet om een kwartier later alsnog veilig te landen op de luchthaven van Cleveland.

Opnames van de luchtverkeerstoren bewijzen dat de helikoptercrew zich bewust was van het naderende verkeer. De helikopterpiloot gaf aan het commerciële toestel ‘in de gaten te houden’ en beloofde zich aan de visuele scheidslijn te houden. Ook nadat de luchtverkeersleider meermaals aangaf dat het Southwest-toestel zich in de buurt bevond, week de helikopter niet. De actie van de 737-crew is dus cruciaal geweest.

Januarinacht

Het incident doet terugdenken aan het ijzige incident op een koude januarinacht in Washington D.C. Toen botste een Black Hawk-helikopter van het Amerikaanse leger op een American Airlines CRJ 700. Uit later onderzoek bleek dat de helikoptercrew tweemaal was gewaarschuwd voorafgaand aan het incident. Alle 67 inzittenden van beide toestellen kwamen bij het incident om het leven.