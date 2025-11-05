Indrukwekkend: Airbus A220 versus twee mannen

Een bizarre recordpoging op de luchthaven van de Bulgaarse hoofdstad Sofia: twee mannen sleepten allebei een Airbus A220-300 ruim vijftien meter. Hiermee hopen ze in het Guinness Book of Records te komen.

Afgelopen zaterdag namen twee mannen het op tegen het A220-passagiersvliegtuig van Bulgaria Air. Hristo Muskov en Velizar Mitov, allebei aangesloten bij de World Strongman Federation, slaagden erin om het vliegtuig, registratie LZ-LON, vijftien meter te verplaatsen.

Muskov, met vier Europese én wereldwijde powerlifting-titels achter zijn naam, benoemt dat de recordpoging eigenlijk als grapje begon. ‘Mensen hebben bussen van vijftien à twintig ton gesleept, maar nog nooit een vliegtuig. Het idee was eigenlijk spontaan. Maar met de support van Sofia Airport en Bulgaria Air konden we het toch waarmaken.’

Mitov, net als Muskov powerlifting-kampioen, vertelt dat hij anderhalve maand voor de poging is begonnen met voorbereiden. ‘Ik ben 24 kilo aangekomen om meer stabiel te zijn, en ik heb het vandaag met één been moeten trekken vanwege een blessure. Met deze poging wil ik laten zien dat alles mogelijk is, als je maar vastberaden bent.’ View this post on Instagram

Zwaargewicht

Zo’n Airbus A220-300 is zelf ook geen lichtgewicht. Het vliegtuig weegt ongeveer 40.000 kilo en kan een kruishoogte bereiken van twaalf kilometer. De Airbus heeft een bereik van 6700 kilometer, genoeg om heel Europa over te vliegen.

Guinness Book of Records

De poging van de twee mannen wordt aangemeld bij het Guinness Book of Records. Ze hopen iets te horen over de vereisten van zo’n recordpoging, zodat ze het volgend jaar nog een keer kunnen proberen. Overigens vond Muskov de A220 vijftien meter slepen niet eens het moeilijkste. ‘Het vliegtuig in beweging krijgen, dat was het lastigste. Het was erg koud en nat weer.’

Bulgaria Air vliegt nog niet zo heel lang met haar Airbus A220’s. In 2023 werden de eerste drie vliegtuigen van dit type geleverd. Inmiddeld heeft de maatschappij er zeven in haar vloot.