Amerikaanse superdrone gaat de lucht in

Een tweede partij heeft een succesvolle testvlucht uitgevoerd met een superdrone in Amerika. Met de YFQ-44A dingt Anduril Industries mee naar een aanbesteding in het Collaborative Combat Aircraft (CCA)-programma van de US Air Force.

Anduril Industries heeft met zijn YFQ-44A gevechtsdrone een belangrijke mijlpaal bereikt: het onbemande straalvliegtuig maakte op 31 oktober 2025 zijn eerste vlucht. De proef vond plaats op Southern California Logistics Airport in Victorville, Californië. Volgens Anduril voerde de YFQ-44A zelfstandig een missieplan uit, regelde vluchtbesturing en gasinstelling zonder menselijke sturing en landde daarna onder toezicht van een operator.

Jason Levin, Senior Vice President Air Dominance and Strike bij Anduril, noemde de vlucht een bewijs van ‘indrukwekkende technische precisie’. Anduril is de tweede partij die strijd om een aanbesteding in het Amerikaanse Collaborative Combat Aircraft (CCA)-programma die een succesvolle testvlucht maakt. Afgelopen augustus maakte General Atomics’ YFQ-42A al zijn debuutvlucht.

Het CCA-programma van de Amerikaanse luchtmacht heeft tot doel een familie van autonome, straalaangedreven vliegtuigen te ontwikkelen die als ‘wingmen’ naast bemande straaljagers zoals de F-22 en F-35 kunnen opereren. De nadruk ligt op het leveren van extra vuurkracht op een betaalbare manier met minder risico voor piloten. Vorige maand werd door staatssecretaris Tuinman bekendgemaakt dat Nederland zich als eerste internationale partner heeft aangesloten bij het CCA-programma.

Anduril, opgericht in 2017 door onder andere de jonge ondernemer Palmer Luckey, legt de nadruk op software bij de ontwikkeling van het toestel. En die ontwikkeling gaat hard: de YFQ-44A kwam volgens het bedrijf ‘van schets tot eerste vlucht in 556 dagen’. Productieopschaling in Ohio staat gepland voor 2026. Vervolgvluchten en testen vinden plaats op diverse testlocaties. Daarbij zal verder gewerkt worden aan tactieken, veiligheid en mens-machine-samenwerking.