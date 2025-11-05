Boeing 757-tijdperk in Europa nu echt voorbij

Met een allerlaatste vlucht heeft de Boeing 757 de vloot van Condor officieel verlaten. De afscheidsvlucht markeert het einde van “The Flying Pencil” op het Europese vasteland.

De afgelopen weken verdwenen reeds Boeing 757’s uit de vloot van Condor, waaronder het geliefde toestel met bijnaam “Willi”, registratie D-ABON. Met de uitfasering van het toestel met het hartenpatroon kwam het einde van het type snel in zicht. Woensdag voerde de Duitse vakantievlieger een afscheidsvlucht uit tussen haar hub in Frankfurt en Wenen, Oostenrijk. Afscheidsvlucht DE757 © FlightRadar24

De afscheidsvlucht droeg het toepasselijke vluchtnummer DE757 en vertrok rond 10:30 uur vanuit Frankfurt voor een anderhalf uur durende vlucht naar Wenen. Na een paar uur aan de grond steeg de 757 opnieuw op voor haar laatste reis terug naar huis. Aan boord is plaats voor 75 gasten die kunnen genieten van onder andere een DJ, exclusieve souvenirs en vele fotomomenten. Precies om 16:16 uur landde het toestel voor de laatste keer in Frankfurt.

De laatste commerciële vlucht vond al plaats op zondag 2 november. Toen vloog een blauw-gestreepte Boeing 757-300, registratie D-ABOI, op en neer tussen Frankfurt en Hurghada, Egypte. Datzelfde toestel werd ook ingezet op de laatste vlucht vanuit de secundaire hub in Düsseldorf. Dat gebeurde op woensdag 29 oktober, toen de 757 een retourvlucht naar Palma de Mallorca uitvoerde.

Airbus-vloot

Het vertrek van de Boeing 757 bij Condor betekent tevens het einde van een tijdperk voor Europa. Voortaan is er geen enkele maatschappij meer op het Europese vasteland die het toestel nog exploiteert. Dat betekent overigens niet dat de machine helemaal nooit meer te zien is in Europa. Icelandair en United Airlines zetten het toestel vooralsnog in op transatlantische routes, hoewel het daarbij gaat om de kleinere 757-200-variant.

Voor Condor is het vertrek tevens de laatste stap naar een volledige Airbus-vloot. De maatschappij beschikt over 42 toestellen uit de Airbus A320-familie, zowel ceo- als neo-varianten. In de nabije toekomst komen er nog eens zes toestellen bij. Verder heeft de airline ook achttien Airbus A330-neo’s in de vloot, die de ruggengraat vormen van haar internationale netwerk.