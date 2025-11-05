KLM 737 vliegt van Amsterdam naar Enschede

De KLM is begonnen met het uitfaseren van haar Boeing 737-800 vloot. Het eerste toestel is gisteren overgevlogen naar Twente Airport.

Het is het begin van het einde van een tijdperk voor KLM. De komst van de Airbus A321neo, waarvan er inmiddels tien rondvliegen, betekent dat de Boeing 737 langzaam uitgefaseerd wordt. De eerste machine met registratie PH-BXK landde dinsdag rond 13:15 uur op Twente Airport. Op het Enschedese vliegveld zal het toestel nu worden ontmanteld. Het is de bedoeling dat 90 procent van de onderdelen wordt hergebruikt, de rest wordt gerecycled.

KLM beschikt nu nog over een aantal Boeing 737-kisten. Van de kleinste variant, de 737-700, vliegen er nog zeven rond. Van de 737-800 heeft de maatschappij er nog dertig in gebruik, evenals vijf machines van de langere -900-versie. De vloot moet in 2030 volledig vervangen zijn door negen A320neo- en 33 A321neo-vliegtuigen.

De PH-BXK aan het ‘backtracken’ op Twente Airport © Patrick Volmer

