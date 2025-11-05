Iran bouwt broertje van Antonov

Iran is begonnen aan de testvluchten van haar nieuwe militaire vliegtuig. Dit toestel, de Hesa Simorgh, is een directe afstammeling van de Oekraïense Antonov An-140.

De Simorgh is gebaseerd op de IrAn 140, de Iraanse versie van de Antonov An-140. Dit turboprop-toestel werd gebouwd onder licentie van de Oekraïense vliegtuigfabrikant. Iraanse media melden dat Iran ongeveer tien passagiersvliegtuigen met Antonov-onderdelen heeft gebouwd voor de licentie eindigde.

Het einde van de samenwerking tussen Iran en Oekraïne komt door de oorlog. Iran, een bondgenoot van Rusland, heeft te maken met strenge sancties die het moeilijk maken om aan nieuwe onderdelen te komen. Daarnaast heeft de IrAn 140 in het verleden met een aantal veiligheidsincidenten te maken gehad.

Vervanger

Meerdere passagierstoestellen zijn omgebouwd om zo nieuwe onderdelen vrij te maken voor de Simorgh. De militaire transporter is ongeveer 23 meter lang, met een spanwijdte van 25 meter. Uiteindelijk moet de kist zo’n zes ton aan vracht mee kunnen nemen. Iran wil het ‘Antonov-broertje’ inzetten voor zowel militaire als humanitaire missies. Het is de bedoeling dat de Simorgh uiteindelijk de Fokker 27 gaat vervangen. De Iraanse luchtmacht vliegt nu nog met de machine van de Nederlandse vliegtuigfabrikant rond, maar deze is inmiddels sterk verouderd.