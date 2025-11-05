Breaking: MD-11 gecrasht tijdens takeoff

In het Amerikaanse Louisville in Kentucky is een verkeersvliegtuig verongelukt. Het gaat om een MD-11-vrachtvliegtuig van UPS. Op sociale media gaan heftige beelden rond van de vliegramp.

Op basis van gegevens van FlightRadar24 lijkt het te gaan om de MD-11F met registratie N259UP, een vrachttoestel van pakketdienst UPS. Het vliegtuig zou als vlucht UPS2976 van Louisville, Kentucky naar Honolulu, Hawaï vliegen, maar is rond 17:15 uur lokale tijd tijdens de takeoff verongelukt. Volgens UPS waren er drie bemanningsleden aan boord van de MD-11.

Beelden

Op beelden die op sociale media rondgaan is een grote brand met veel rookontwikkeling te zien. Zichtbaar is dat het verongelukte toestel een lang brandspoor trekt. Daardoor is op de grond een lange strook aan gebouwen is verwoest. Op andere video’s lijkt de rotatie van het vrachttoestel te zien. Op die beelden is duidelijk een brand aan de linkerzijde van de MD-11 zichtbaar.

© FlightRadar24

Amerikaanse media melden dat er meerdere gewonden zijn gevallen. De autoriteiten roepen mensen in de wijdere omgeving rond de luchthaven op om thuis te blijven en niet naar buiten te gaan. De FAA bevestigt op de hoogte te zijn van het ongeluk en meldt dat er onderzoekers van de NTSB en de FAA onderweg zijn naar Louisville. Kentucky-gouverneur Andy Beshear zegt op X dat de hulpdiensten massaal zijn ingezet. Ook zegt hij zelf onderweg te zijn naar de plek van het ongeluk, en dat de situatie er ernstig uitziet.

Dit bericht wordt aangevuld naarmate meer informatie bekend wordt. BREAKING Reports of a crash involving a UPS cargo plane near Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. More details to follow. pic.twitter.com/ypQ2yOUUkQ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 4, 2025 pic.twitter.com/JP4C57Nz5M— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 4, 2025 Video circulating showing fire during take-off. pic.twitter.com/TPrCY4GZLm— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 4, 2025 Imagery from the @WLKY helicopter feed appears to show a piece of engine cowling on the runway, damage to nearby building, as well as the massive fire caused by the crash in Louisville. https://t.co/91twrqGbZc pic.twitter.com/PtXrUuGadT — Flightradar24 (@flightradar24) November 4, 2025 We are following reports of a crash in Louisville possibly involving a UPS MD-11. Based on the timing and loss of data from the flight, we are working to confirm if the flight involved is #5X2976 operated by N259UP. Details are currently UNCONFIRMED. https://t.co/SWTMMxjTGs pic.twitter.com/84Rcobi1om— Flightradar24 (@flightradar24) November 4, 2025

Drukke vrachtluchthaven

Louisville Muhammad Ali International Airport is een grote UPS-hub. In de Worldport-vestiging van UPS op het vliegveld verwerkt meer dan twee miljoen pakketten worden meer dan twee miljoen pakketten per dag verwerkt. Daarmee is Louisville een van de drukste vrachtluchthavens van de VS. De strategische ligging richting het midden van het land maakt het mogelijk om vrijwel elke grote Amerikaanse stad binnen enkele uren te bereiken. UPS alleen al voert dagelijks honderden vrachtvluchten van en naar de luchthaven uit, onder meer met MD-11’s.