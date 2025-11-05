Russisch vliegtuig nog niet helemaal Russisch

Rusland stuurde vorige week het tweede MC-21-prototype voor het eerst de lucht in. Het moest de eerste uitvoering van het Russische vliegtuig zonder westerse systemen zijn, maar dat is nog niet helemaal gelukt.

Het type, de MC-21, vliegt al sinds 2021. De machine had toen nog enkele westerse systemen aan boord. Afgelopen week werd de Yakovlev opnieuw de lucht in gestuurd, ditmaal om de Russische systemen aan boord van het vliegtuig alsmede de Aviadvigatel PD-14-motoren te testen. De vlucht duurde ongeveer een uur en bereikte een hoogte van 3,5 kilometer.

Het was de bedoeling dat dit tweede prototype, registratie 73057, de eerste zonder westerse systemen zou zijn. Dat doel is echter nog niet volledig bereikt, meldt de Aerotelegraph. Het anti-icing-systeem, de weerradar, power supply, het water-vacuümsysteem en Traffic Alert and Collision Avoidance System komen nog van westerse bouwers. Andere belangrijke systemen in het vliegtuig, zoals cockpit control, stabilizers en de auxiliary power unit (APU), zijn inmiddels wel volledig Russisch.

Ondertussen blijft Rusland doorbouwen om ook de laatste systemen volledig binnenlands te maken. Dat moet ook wel, want door sancties die het land zijn opgelegd wordt het steeds moeilijker om westerse componenten te importeren. De ontwikkeling van de MC-21-310 loopt al sinds 2022. Eerder hoopte Rostec, het moederbedrijf van Yakovlev, in de zomer van 2026 klaar te zijn voor de certificatie. Dat is nu verschoven naar eind 2026.

Écht Russische vliegtuigen

Rusland probeert steeds meer onafhankelijk te worden van westerse vliegtuigbouwers als Boeing en Airbus, maar dat blijkt nog lastiger dan verwacht. Toestellen als de Yakovlev en Ilyushin zijn fors duurder dan eerder gepland. Dat komt onder andere door duurdere materialen en de – nu nog – afhankelijkheid van westerse systemen. Daar komt bij dat vorig jaar al bleek dat de ‘gerussificeerde’ versie van de MC-21 enkele tonnen zwaarder is dan het oorspronkelijke ontwerp. Dat heeft de nodige gevolgen voor het brandstofverbruik en het vliegbereik van de machine. Ook blijft onduidelijk wanneer het Russische vliegtuig gecertificeerd kan worden voor commerciële vluchten.