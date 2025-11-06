787 komt per ongeluk op startbaan terecht

Op de luchthaven van Manila, Filippijnen, kwam een Boeing 787 Dreamliner per ongeluk op een actieve start- en landingsbaan terecht. Als gevolg moesten landende toestellen een go around maken.

Het incident gebeurde op dinsdag 4 november 2025. Een Gulf Air Boeing 787 Dreamliner stond op het punt te vertrekken vanaf de luchthaven van Manila, Filippijnen, naar Bahrein. Het toestel werd van de gate teruggeduwd en taxiede richting de startbaan voor vertrek van vlucht GF 155 richting het Midden-Oosten. Vervolgens ging het mis op de Filippijnse luchthaven.

Het toestel van Gulf Air was per ongeluk terechtgekomen op de actieve start- en landingsbaan 06. De luchtverkeersleiding handelde snel. De eerstvolgende vliegtuigen die op de luchthaven zouden landen, werd bevolen een go around uit te voeren en de verdwaalde Dreamliner werd van de baan begeleid. Het toestel nam de eerstvolgende afslag en verliet de baan weer.

Er waren geen gewonden, meldingen van schade of verdere geannuleerde starts als gevolg van dit incident. De activiteiten op de luchthaven werden daarna snel hervat. De Gulf Air-vlucht vertrok vervolgens vanuit Manilla en landde ruwweg volgens schema in Bahrein, wat resulteerde in minimale algehele vluchtverstoring. De toezichthouders onderzoeken het incident verder.

Incidenten

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk incident voorkomt en het zal waarschijnlijk ook niet de laatste zijn. Ook komen er regelmatig verhalen naar buiten van vliegtuigen die op de verkeerde baan landen. Het meest opmerkelijke incident, echter, komt uit de zomer van 2017. Toen landde een vliegtuig van Air Canada bijna op de taxibaan, waar enkele vliegtuigen stonden te wachten.

Het incident vond plaats tijdens de final approach naar landingsbaan 28R in het donker, maar met goed zicht. Het vliegtuig week af naar rechts, richting een parallelle taxibaan waar vier toestellen stonden te wachten. Toen een piloot melding maakte van storende verlichting, greep de luchtverkeersleiding in. De crew voerde direct een go-around uit op een hoogte van 200 voet.