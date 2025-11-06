Amerikaanse luchthavens annuleren duizenden vluchten

De Amerikaanse luchtvaartsector heeft inmiddels al ruim een maand te lijden onder de aanhoudende shutdown van de overheid. De FAA houdt nu duizenden vluchten aan de grond.

Nadat Republikeinen en Democraten het niet eens konden worden in de Amerikaanse Senaat over de overheidsfinanciën, gingen de overheidsdiensten op slot. Deze zogenaamde shutdown duurt inmiddels al 36 dagen, en daarmee is het oude record dat stamt uit de eerste termijn van Trump, officieel ingehaald. Al ruim een maand lang werken overheidsmedewerkers zonder salaris.

Binnen de FAA, die onder de overheid valt en verantwoordelijk is voor onder meer de luchtverkeersleiding in de Verenigde Staten, begint de shutdown steeds meer impact te krijgen. De Amerikaanse luchtvaartsector heeft toch al te maken met onderbezetting en hoge werkdruk. Het uitblijven van loon zorgt ervoor dat veel medewerkers zich ziek melden en er gaten vallen in de roosters.

Om die reden kondigde minister van Transport Sean Duffy woensdagochtend aan de vluchtcapaciteit op veertig grote luchthavens met tien procent te verminderen. Effectief komt dat neer op duizenden vluchten per dag. Volgens hem is dit een proactieve maatregel om de veiligheid te waarborgen. Hij wil daarmee druk wegnemen uit een systeem dat daarvoor al op zijn tandvlees liep.

Hoe beter je kijkt, ‘hoe duidelijker het wordt dat er druk opkomt die ons niet langer in staat stelt om het publiek te blijven verzekeren dat we het veiligste vliegsysteem ter wereld gebruiken als we er niets aan doen’, voegde FAA-baas Bryan Bedford eraan toe. Het is de taak van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit om ervoor te zorgen dat het luchtruim zo veilig mogelijk blijft.

Onduidelijk

Het is nog onduidelijk welke luchthavens precies getroffen worden door de maatregel. Het is duidelijk dat de grootste Amerikaanse vliegvelden, zoals New York JFK, Los Angeles en Atlanta in ieder geval op de lijst te vinden zullen zijn. De definitieve lijst verschijnt op donderdag 6 november. Verder is het onduidelijk welke vluchten precies slachtoffer zijn.