Embraer heeft grootse plannen, maar moet keuzes maken

Embraer onderzoekt nieuwe producten om op de lange termijn winstgevend te blijven. Hoe die plannen eruit gaan zien, hangt af van de financiële toekomst van de Braziliaanse vliegtuigbouwer.

Al langere tijd wordt gespeculeerd over de kansen die er voor Embraer liggen om de strijd aan te gaan met giganten Airbus en Boeing. De vliegtuigbouwer heeft alle potentie om een groter passagiersvliegtuig op de markt te brengen, maar CEO Francisco Gomes Neto benoemt in een interview met Reuters dat er ook kansen liggen bij de zakenvliegtuigen. Op dit moment is er een toenemende vraag naar grotere types business jets. ‘Onze teams bekijken nu alle mogelijkheden, en op een gegeven moment maken we onze keuze. Maar er zit geen haast achter.’

Het Braziliaanse bedrijf is na Airbus en Boeing de grootste vliegtuigbouwer en domineert de wereld van de regionale toestellen. Dat doet het onder meer met de Embraer-E2, een directe concurrent van de Airbus A220. Maar of dit succes de vervolgstappen gaat bepalen, weet Gomes Neto nog niet. Hij heeft aan dat Embraer zich de komende jaren vooral wil focussen op nieuwe technologieën en ontwikkelingskansen, zonder dat daarmee de klanten of financiële positie van het bedrijf onder druk komen te staan. Zo ging het in het verleden mis bij de Canadese zakenjetfabrikant Bombardier. Het bedrijf wilde zich met de CSeries, de tegenwoordige A220, in de markt van narrowbodies storten, maar dat programma liep fors uit de kosten en vertraagde, waardoor Bombardier in grote financiële problemen kwam. Uiteindelijk is het programma opgekocht door Airbus.

Dat Gomes Neto nu voorzichtig is met zijn uitspraak, is opvallend. In een eerder interview met de Financial Times benoemde hij juist dat concurrentie voor Airbus en Boeing goed zou zijn. ‘Als ik kijk naar de ontwerpen voor de komende twintig jaar, zie ik een kans voor ruim 40.000 vliegtuigen in het narrowbody-segment. Dat is veel. Ik denk wel dat er ruimte is voor meer dan twee vliegtuigbouwers, toch? Drie of vier misschien zelfs.’

Geen nieuw type

Airbus en Boeing zelf hebben juist totaal geen haast met het ontwikkelen van een nieuw single aisle-type. Tijdens een internationale bijeenkomst eerder dit jaar in Praag gaven allebei de vliegtuigbouwers aan dat er pas een opvolger van de Boeing 737 en de Airbus A320 komt wanneer er aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn.

Succesvol jaar

Het gaat Embraer in 2025 overigens voor de wind. Het bedrijf sleepte dit jaar aanzienlijk meer bestellingen binnen dan vorig jaar. De orderportefeuille steeg daardoor met 38 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onder andere SAS, ANA en LATAM zijn grootafnemers van de Embraer E195-E2, een type dat plaats biedt aan 132 passagiers.