Ilyushin Il-76 neergeschoten door raket 

In Soedan is een Ilyushin Il-76-transportvliegtuig neergestort. Rebellengroep RSF claimt dat zij het vliegtuig hebben neergeschoten met een raket. Alle inzittenden kwamen om het leven.

Het vliegtuig was van de Soedanese luchtmacht die het Ilyushin Il-76-transportvliegtuig inzet om strategische doelen van rebellengroep RSF (Rapid Support Forces) te bombarderen, zo blijkt uit een video die ooggetuigen op het internet hebben geplaatst. Verder zet het leger de machine ook in om personeel, materieel en voorraden te verplaatsen tussen bases.

Het medium Clash Report bericht dat de rebellengroep de Il-76 heeft neergeschoten met een FK-2000 luchtafweersysteem. Deze raketten komen uit de koker van China en zouden via de Verenigde Arabische Emiraten in het Afrikaanse land zijn terechtgekomen. De RSF-rebellengroep brengt zelf geen informatie naar buiten over het apparaat dat zij gebruikten om het vliegtuig neer te schieten.

Babanusa, de locatie waar de Ilyushin Il-76 is neergeschoten, is tevens noemenswaardig. De stad ligt in de regio West Kordofan, niet ver van de grens met het veelbesproken Darfur, en is een belangrijk knooppunt voor de transportcorridors. De controle over deze routes is van groot belang voor beide vechtende partijen, die de strategische posities willen bevoorraden en gebruiken.

Claims

De paramilitaire rebellengroep RSF beweert vaker dat ze vliegende objecten neerschieten, waaronder helikopters, vliegtuigen en drones. In 2023, bijvoorbeeld, gingen meerdere commerciële vliegtuigen in vlammen op door de gevechten. Desondanks blijft het moeilijk de beschietingen onafhankelijk te verifiëren wegens het actieve oorlogsgebied.

In de tussentijd komt de rol van de Verenigde Arabische Emiraten ook steeds meer onder de loep te liggen. Het land zou de rebellengroep van wapens voorzien die onder andere worden ingezet bij massamoorden en belegeringen. Soedan spande tevens een zaak aan tegen de VAE bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, maar die werd geseponeerd wegens een gebrek aan jurisdictie.