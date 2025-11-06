KLM-cijfers zien er zorgelijk uit

KLM heeft in het derde kwartaal van dit jaar, normaliter het beste seizoen voor de luchtvaart, aanzienlijk minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee blijft het bedrijf achter ten opzichte van Air France, waar de winst juist toenam. KLM wijt de tegenvallende resultaten aan ‘aanhoudend hoge kosten en operationele uitdagingen’.

Het resultaat van de KLM Groep bedroeg in Q3 in totaal 341 miljoen euro, met 54 miljoen euro nog eens 14 procent minder dan in het derde kwartaal van 2024. En toen vielen de cijfers ook al fors tegen. De omzet van het bedrijf nam met 4 procent toe tot een bedrag van 9,9 miljard euro, voornamelijk vanwege een capaciteitsuitbreiding van 4,4 procent. Als oorzaak wijst KLM naar operationele verstoringen, stijgende kosten, waaronder hogere luchthaventarieven en personeelskosten, en de gevolgen van stakingen bij de grondafhandeling en vrachttak. De cijfers zijn zorgelijk, omdat luchtvaartmaatschappijen juist in de zomer het geld moeten verdienen waarmee ze de winter door komen.

Meer passagiers, minder winst

‘We hebben opnieuw meer passagiers vervoerd en onze omzet is iets gestegen. Hoge kosten en operationele uitdagingen blijven ons echter parten spelen. Back on Track [het besparingsprogramma, red.] levert resultaat op, maar we zijn er nog lang niet. We moeten scherp sturen en keuzes maken om KLM structureel op het goede spoor te krijgen en te kunnen blijven investeren in onze toekomst,’ zegt KLM-CEO Marjan Rintel donderdag.

De tegenvallende cijfers over het zomerkwartaal, normaal gesproken het meest winstgevende kwartaal in de luchtvaart, betekenen dat de totale winst over de eerste negen maanden van het jaar met 26 miljoen is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Daarmee kan de conclusie getrokken worden dat het Back on Track-programma, dat voor structurele besparingen moet zorgen, tot nu toe onvoldoende is.

‘Het verbeterprogramma werkt; door het hele bedrijf zijn initiatieven opgepakt. We hebben onder meer succesvol contracten heronderhandeld, meer vluchten kunnen uitvoeren en we zetten digitale oplossingen effectiever in. Zonder deze verbeteringen zou onze financiële positie beduidend zwakker zijn. Niettemin verdienen we nog niet genoeg voor onze noodzakelijke investeringen in klanten, mensen en operatie om KLM concurrerend en toekomstbestendig te houden. Daarom blijven we actief zoeken naar aanvullende verbeteringen om onze financiële basis te versterken’, aldus CFO Bas Brouns.

Air France boekt juist meer winst

Opvallend is dat de winstmarge van Air France, die de afgelopen tijd al hoger was dan bij KLM, juist verder steeg. In totaal boekte de Franse tak van het concern een winst van 799 miljoen euro, 67 miljoen euro meer dan in Q3 van 2024. Op concernniveau wist Air France-KLM 2,6 procent meer omzet te maken en een resultaat van 1,2 miljard euro te noteren.

‘Tijdens het derde kwartaal heeft Air France-KLM opnieuw zijn veerkracht bewezen op een uitdagend moment. We hebben een solide omzetgroei en een stabiele operationele marge weten te behouden’, zegt topman Ben Smith. ‘De premiumcabines presteerden uitzonderlijk goed bij zowel Air France als KLM, wat ons vertrouwen in onze premiumstrategie verder versterk.’ Ook wijst Smith op de vooruitgang door vlootvernieuwing en de introductie van gratis, snelle Wifi bij de Franse tak van het bedrijf.